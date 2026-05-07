Se celebra la vigilia de la fiesta patronal de Nuestra Señora de Luján

La fiesta patronal de la Virgen de Luján se celebrará este viernes 8 de mayo

En el marco de la fiesta patronal de Nuestra Señora de Luján, Elonce dialogó con el padre Jorge Fontana, en relación a la vigilia de la noche de este jueves.

“Como todos los años, el 8 de mayo nos aprestamos para celebrar a la Virgen como patrona de nuestra comunidad, de toda nuestra patria y de múltiples instituciones como Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, los caminos de la patria, por eso también Vialidad está involucrada”, explicó el párroco Jorge Fontana.

Padre Jorge Fontana

Mencionó además que todo el obispado castrense de la República Argentina, que tiene bajo su cuidado la atención pastoral de las fuerzas armadas y de seguridad, la tiene como patrona.

De este modo, en la celebración del viernes se harán presentes funcionarios del Ejército, de la Fuerza Aérea, la Prefectura Naval y las fuerzas en general.

Vigilia y actividades del viernes

La vigilia patronal comienza alrededor a las 23 horas desde el patio del colegio secundario y terminará en la parroquia “con un gesto muy lindo”, dijo el padre Fontana. En ese sentido, detalló que “no se hace todos los años” pero no descarta que comience a implementarse, y consiste en cambiarle el manto a la Virgen de Luján.

El viernes a partir de la 08:00 y durante toda la mañana se rezará el rosario continuado “por la patria y la paz”. Luego habrá un momento de adoración eucarística de 11:00 a 12:00 y la misa y procesión a las 16:00. Las actividades no se suspenden por lluvia.

El padre recordó que las calles aledañas a la parroquia estarán cortadas para la procesión, que serán por el barrio Rocamora. En tanto la eucaristía será dentro

del templo.

El patio de la escuela tendrá a disposición sillas. “Queremos que sea lo más cómodo posible”.

Una relación de amor

El padre Jorge recordó que “la Virgen es nuestra madre” y que en su caso particular, hace 20 años lo llevó a estar en la parroquia, mientras que hace cinco “lo trajo de vuelta como párroco”.

“Me he consagrado a ella justo un 8 de mayo cuando era seminarista, la Virgen ha querido que esté muy cerquita de ella”, afirmó.

Por último, Fontana recordó que la iglesia está en medio de una transición de los párrocos, ya que el padre Emanuel Castillo asumirá el próximo sábado en Villaguay, mientras que el padre Ricardo está dando sus primeros pasos.