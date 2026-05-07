Concierto sinfónico de Los Príncipes, junto a la Orquesta y el Coro Municipal en Crespo

La ciudad de Crespo celebró sus 138 años de fundación con un acto conmemorativo en el que se repasó su historia y se anunciaron obras y proyectos orientados al desarrollo local. La actividad contó con la participación de autoridades municipales, provinciales y referentes del ámbito político y productivo.

"Pinceladas Rock" y "Los Príncipes" cerraron el mes de la ciudad en Crespo

El intendente Marcelo Cerruti destacó a Elonce la importancia de la fecha y señaló que, además de recordar los orígenes de la ciudad, la jornada permitió avanzar en iniciativas concretas para el futuro.

Como broche de oro a los festejos, en el Anfiteatro del Lago, se presentó el espectáculo “Los Príncipes Sinfónico”, una singular propuesta que convocó en el mismo escenario a este emblemático grupo paranaense, junto a la Orquesta Sinfónica y el Coro Municipal de Crespo.

Concierto sinfónico coral

Minutos antes, las 2 formaciones municipales presentaron “Pinceladas de Rock y del Recuerdo”, compuesta con fragmentos de canciones del rock nacional argentino y melodías de los años ’60 y ’70.

Finalmente, “Los Príncipes”, ya solos en el escenario, cerraron con otros temas clásicos de su repertorio, en un espectáculo enmarcado en el 138º aniversario de la ciudad.

La ovación e interminables aplausos premiaron a los artistas que les regalaron a los presentes, un brillante show.

“Es un sinfónico coral con los queridísimos Príncipes y es algo novedoso que nunca hemos hecho”, dijo el profesor Eduardo Retamar, Director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y agregó que el ensamble está compuesto por “la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, el Coro del Centenario y Los Príncipes, con lo que somos 100 personas en escena”, sostuvo.

En cuanto a la participación de Los Príncipes, Retamar señaló al programa Mirada Profunda que se emite por Elonce, que “si bien su música es bailable, les propusimos hacer un formato sinfónico coral y ellos con toda generosidad, también se ofrecieron a sumarse. Creo que quedó algo muy lindo”, afirmó el profesor Retamar.

“Conexión con la gente”

Por su parte, Jorge Pesoa, el histórico cantante de “Los Príncipes”, se refirió al espectáculo que realizaron es Crespo. “Es muy lindo estar en el festejo de 138 años de la ciudad y Crespo que tiene muchísimo que ver en nuestra historia. Hay una conexión con la gente, hemos estado en muchísimas de las fiestas y esta invitación es un mimo al corazón, lo recibimos con muchísima alegría”, dijo.

“Nuestra banda tiene muchísimos años de permanencia y eso ya es un logro, un mérito las canciones que se han instalado en el corazón de la gente”, consideró Pesoa.

En referencia al ensamble con el Coro y la Orquesta de Crespo para realizar una versión sinfónica de las canciones del popular grupo, Pesoa contó que “desde el año pasado que tenían intenciones de hacerlo con Los Príncipes. Ellos (por la Orquesta Sinfónica), que están con otro tipo de música, y presten atención a la música popular, a nosotros nos llena el corazón”, concluyó.