Se celebra la segunda noche de la 37° Fiesta Nacional de la Playa de Río

37° edición de la Fiesta de la Playa de Río

Este jueves continúa la edición 37 de la Fiesta Nacional de la Playa de Río en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay. Durante esta noche se presentará Las Pelotas, mientras que en el escenario ya suenan distintos grupos y artistas locales y de la región.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Con Germán Daffunchio al frente, el grupo llegará a Concepción del Uruguay para repasar 36 años de trayectoria, canciones que marcaron época y un repertorio cargado de historia, emoción y energía. Temas que forman parte de la memoria colectiva y que, sin dudas, serán coreados por miles de voces, entre saltos, gritos y el inconfundible ritual del pogo.

Foto: Elonce

En el escenario calientan la previa las bandas Proyecto Efemérides, Casanova, No Somos Nadie, Daniel Dubini, Bad News, Imaginaria y Suma Paciencia.

Cabe recordar que la festividad comenzó este miércoles, con una propuesta para los más chiquitos con la actuación de Topa y Pim Pam.

Continúa la venta de entradas

Tanto de manera online como presencial, se pueden seguir comprando las entradas para todas las noches restantes de la fiesta. El punto de venta presencial se encuentra en el Predio Multieventos de 10 a 12:30 hs, para todos quienes quieran adquirir sus entradas anticipadas y del día de la fecha. A partir de las 19 hs la venta de entradas será solamente para la jornada en curso.

Se recuerda que las anticipadas se pueden adquirir hasta el día anterior al evento al que se desee concurrir. Una vez llegado el día del show, el valor de la entrada deja de ser anticipado.

Foto: Elonce

La venta a través de WhatsApp continúa de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, enviando tu mensaje al 351-3248-545, al igual que a través de la web https://www.1000tickets.com.ar las 24 horas.

Cómo sigue la Fiesta de la Playa de Río

Viernes 16 de enero - DAMAS GRATIS

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 15/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A1 y A3: $13.200,00 (Hay plateas disponibles)

Sábado 17 de enero - DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 16/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00 (Hay plateas disponibles)

Domingo 18 de enero - LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)

