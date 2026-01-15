El ciclo cultural dedicado a la música y la danza folclórica que tenía fecha para hoy, fue reprogramado por cuestiones climáticas y se realizará el jueves 22 de enero, a las 20 hs, en las inmediaciones de Sala Mayo.
Por cuestiones climáticas, Modo Peña se reprogramó para el jueves 22 de enero. El ciclo cultural dedicado a la música y la danza folclórica que tenía fecha para hoy, fue reprogramado por cuestiones climáticas y se realizará el jueves 22 de enero, a las 20 hs, en las inmediaciones de Sala Mayo, en Puerto Nuevo, con entrada libre y gratuita. La actividad mantiene el mismo lugar y la grilla artística prevista.
La propuesta del Municipio se concibe como un espacio de encuentro abierto al público, que promueve la participación de artistas locales y la comunidad en torno a las tradiciones populares. Modo Peña impulsa la convivencia comunitaria y reafirma el valor del folclore como una expresión viva que une generaciones y fortalece el sentido de pertenencia.
En esta edición se presentarán Amancay, Lucho Quiñones, Los Riedel, el dúo integrado por María Luz Erázun y Ramiro Matteoda, y los ballets folklóricos Los Entrerrianos y El Bastión, con una programación que combina música en vivo y danza tradicional.