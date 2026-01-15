 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Propuestas de la Municipalidad

Por cuestiones climáticas, Modo Peña se reprogramó para el jueves 22 de enero

El ciclo cultural dedicado a la música y la danza folclórica que tenía fecha para hoy, fue reprogramado por cuestiones climáticas y se realizará el jueves 22 de enero, a las 20 hs, en las inmediaciones de Sala Mayo.

15 de Enero de 2026
Modo Peña se reprogramó para el jueves 22 de enero.
Modo Peña se reprogramó para el jueves 22 de enero. Foto: (MdP).

El ciclo cultural dedicado a la música y la danza folclórica que tenía fecha para hoy, fue reprogramado por cuestiones climáticas y se realizará el jueves 22 de enero, a las 20 hs, en las inmediaciones de Sala Mayo.

Por cuestiones climáticas, Modo Peña se reprogramó para el jueves 22 de enero. El ciclo cultural dedicado a la música y la danza folclórica que tenía fecha para hoy, fue reprogramado por cuestiones climáticas y se realizará el jueves 22 de enero, a las 20 hs, en las inmediaciones de Sala Mayo, en Puerto Nuevo, con entrada libre y gratuita. La actividad mantiene el mismo lugar y la grilla artística prevista.

 

La propuesta del Municipio se concibe como un espacio de encuentro abierto al público, que promueve la participación de artistas locales y la comunidad en torno a las tradiciones populares. Modo Peña impulsa la convivencia comunitaria y reafirma el valor del folclore como una expresión viva que une generaciones y fortalece el sentido de pertenencia.

 

En esta edición se presentarán Amancay, Lucho Quiñones, Los Riedel, el dúo integrado por María Luz Erázun y Ramiro Matteoda, y los ballets folklóricos Los Entrerrianos y El Bastión, con una programación que combina música en vivo y danza tradicional.

Temas:

Sala Mayo artistas locales municipio música
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso