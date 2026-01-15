 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

Provincia convocó a ATE y UPCN para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones

El Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Trabajo, convocó a los gremios UPCN y ATE a una audiencia con el objetivo de formalizar el Instructivo de Recategorizaciones destinado a los agentes de la administración pública provincial.

15 de Enero de 2026
Casa de Gobierno
Casa de Gobierno Foto: archivo / ilustrativa

El Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Trabajo, convocó a los gremios UPCN y ATE a una audiencia con el objetivo de formalizar el Instructivo de Recategorizaciones destinado a los agentes de la administración pública provincial.

El Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Trabajo, convocó a los gremios UPCN y ATE a una audiencia con el objetivo de formalizar el Instructivo de Recategorizaciones destinado a los agentes de la administración pública provincial.

 

La reunión se llevará a cabo este viernes 16, a las 14, en la sede de la Secretaría de Trabajo.

 

Desde la Secretaría se precisó que la convocatoria tiene como fin exclusivo la oficialización de dicho instructivo, aclarando que el encuentro no incluye la reapertura de discusiones sobre otros puntos paritarios, abriendo así la instancia formal del procedimiento.

Se recordará que el instructivo de recategorizaciones es resultado de un extenso proceso de diálogo, debates y consensos, que beneficiará a más de 12.000 trabajadores y trabajadoras del Escalafón General.

 

El instructivo establece un esquema claro y previsible de recategorizaciones dividido en tres etapas: marzo de 2026, agosto de 2026 y marzo de 2027. Además, incorpora un aspecto central: todas las capacitaciones dictadas por UPCN desde el año 2022 serán reconocidas y tenidas en cuenta al momento de acceder a las recategorizaciones, constituyendo un reconocimiento concreto al esfuerzo, la formación y la voluntad de superación de las y los trabajadores.

 

Las instancias formativas estarán certificadas por organismos como el Consejo General de Educación y la Universidad Nacional de Entre Ríos, y el Estado provincial y el sindicato asumen un compromiso compartido: garantizar que ningún trabajador o trabajadora quede excluido por no haber tenido, en el pasado, acceso a instancias de formación. Por este motivo, el proceso se desarrolla en etapas y la oferta de capacitación se ampliará a todo el universo de empleados públicos, estén o no afiliados al gremio.

Temas:

ATE UPCN recategorizaciones estatales enterrianos empleados públicos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso