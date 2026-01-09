El simulador de recategorizaciones busca "orientar la carrera administrativa"

Delegados de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), pertenecientes al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), desarrollaron una aplicación–simulador de recategorización destinada a orientar a los trabajadores estatales ante una de las consultas más frecuentes en los ámbitos laborales: conocer si corresponde la recategorización y cómo avanzar en la carrera administrativa.

La herramienta digital surgió a partir de inquietudes detectadas en los propios lugares de trabajo. Según se indicó, la iniciativa nació de la escucha permanente a los compañeros y de la necesidad de contar con una herramienta simple y accesible que brinde una primera orientación clara y ordenada sobre los procesos de recategorización.

El simulador permite, mediante el ingreso de datos básicos, obtener una referencia sobre la categoría que podría corresponderle a cada trabajador, en base al instructivo vigente. Para acceder a la aplicación, los interesados pueden ingresar aq uí

UPCN

En diálogo con Elonce, una de las referentes de UPCN, Desireé Scaglione, explicó que la propuesta fue impulsada por dos delegados del IAPV y rápidamente adoptada por el sindicato. “Dos delegados del IAPV acercaron hace unos días esta propuesta al sindicato y fue muy bienvenida por todos nosotros. Es una aplicación de autogestión donde cada uno de los trabajadores va a poder saber, ingresando datos muy sencillos, qué categoría le pertenece”, señaló.

En ese sentido, aclaró que el simulador “está basado en el instructivo de recategorizaciones 2025” y que también busca fortalecer el trabajo territorial. “Es una manera de colaborar con todos nuestros delegados y con el consejo asesor, tanto en Paraná como en el resto de la provincia, para que tengan una herramienta concreta para acercar a cada trabajador”, explicó.

UPCN lanza un simulador para orientar sobre recategorizaciones en el IAPV

Scaglione remarcó que el sindicato mantiene su actividad durante el período estival. “El sindicato trabaja normalmente en verano y estamos todos los días tratando de achicar las dudas que tienen nuestros afiliados”, afirmó.

Asimismo, informó que el proceso de recategorización se desarrollará en tres etapas. “Es importante que nuestros afiliados sepan que en estos días vamos a estar difundiendo un listado de capacitaciones para que puedan formarse durante el verano y así ingresar a la segunda etapa de las recategorizaciones”, indicó.

Finalmente, subrayó el rol central de la formación en la carrera administrativa. “En los próximos días vamos a lanzar nuestra oferta educativa. Creemos que la capacitación es la herramienta para tener un Estado más eficiente y para que cada afiliado pueda jerarquizarse dentro de su lugar de trabajo. Desde hace muchos años el sindicato puso el foco en las capacitaciones como eje central”, concluyó.

La iniciativa surgió desde los propios lugares de trabajo, a partir de la escucha de inquietudes de los afiliados, y fue incorporada por UPCN como una herramienta de autogestión para fortalecer el acompañamiento sindical en toda la provincia.

Desde la organización sindical destacaron que el sindicato mantiene su actividad durante el verano y que el simulador contribuye a reducir dudas en un período clave del proceso. Además, señalaron que la recategorización se desarrollará en tres etapas y que se prevé el lanzamiento de capacitaciones para que los trabajadores puedan acceder a las instancias siguientes.

La aplicación se encuentra disponible de manera online y puede ser consultada por los afiliados interesados en conocer su situación dentro de la carrera administrativa.