Rogelio Frigerio saludó a los entrerrianos por las fiestas: “Que tengamos todos un gran 2026 que nos lo merecemos”

REDACCIÓN ELONCE
Rogelio Frigerio saludó a los entrerrianos por Navidad y Año Nuevo, agradeció el apoyo recibido y renovó su compromiso de seguir trabajando para transformar la provincia.
Rogelio Frigerio saludó a los entrerrianos por las fiestas de Navidad y Año Nuevo mediante un video publicado en sus redes sociales. En el mensaje, el gobernador expresó su deseo de que “todos puedan vivir las fiestas en paz, en familia y con esperanza de cara al año que comienza”.
Además, Frigerio hizo un balance del año que termina, agradeció el apoyo recibido y renovó su compromiso de seguir trabajando para “transformar la realidad de la provincia”, en un contexto que calificó como “complejo para el conjunto de los argentinos”.
Agradecimiento y compromiso para el futuro
Frigerio destacó que 2025 fue un año muy intenso, “de muchísimo trabajo, de muchas realizaciones, de muchos sueños que se empiezan a concretar”, aunque también reconoció las dificultades económicas y sociales que enfrentó el país. En ese sentido, expresó su agradecimiento por “la paciencia, el acompañamiento, el cariño que me demuestran en cada lugar que voy” y remarcó la importancia de continuar trabajando para transformar la realidad “que muchas veces nos duele”.
Deseos de paz y esperanza para el nuevo año
Para finalizar, el mandatario aprovechó la oportunidad para desearle a los entrerrianos “muy felices fiestas”, una “Navidad en paz y en familia” y un “gran 2026 que nos lo merecemos”. También expresó su convicción de que “vamos a trabajar todos para que finalmente este esfuerzo que estamos llevando adelante valga la pena”.