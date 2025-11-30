Rige alerta por tormentas en gran parte de Entre Ríos para este lunes

En base al último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hay gran parte de Entre Ríos bajo alerta. En síntesis, salvo los departamentos Victoria y Gualeguay, el resto del territorio tendrá fuertes tormentas durante este lunes.

El mal tiempo es esperado durante la madrugada de este lunes, donde el organismo anticipó que “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

El área afectada. Foto: SMN.

Hasta el mediodía, en gran parte del territorio se ratificaría el mal clima en la provincia entrerriana. Se anticipan algunos chaparrones. Posteriormente, el cielo estará mayormente nublado.

Después subirá la temperatura en Entre Ríos

Ya desde el martes, se espera el inicio de una semana cálida y sin precipitaciones. Arrancará con una máxima de 27 grados, que ya al miércoles será superada por otros cuatro grados.

Foto: Archivo.

El jueves, viernes y sábado también tendrá temperaturas cálidas, con máximas que oscilarían entre los 30 y 33 grados, siendo el inicio del fin de semana el día más caluroso de la semana.

El meteorólogo Sergio Jalfin, en diálogo con el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por Elonce Radio & Streaming 98.7, indicó que la estabilidad regresará con firmeza desde el martes. “A partir del martes ya se estabiliza bastante la atmósfera con las condiciones y se ven días con buen tiempo hasta el viernes inclusive”, señaló.

Sin embargo, la mejora será transitoria: “Va a haber un nuevo aumento de temperatura con máximas que van a estar superando los 30 grados desde el día miércoles próximo en adelante”. El calor característico de inicios de diciembre volverá con fuerza.