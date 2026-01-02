 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Concepción del Uruguay

Rescataron a una persona que estaba en una embarcación a la deriva en la costa del Uruguay

2 de Enero de 2026
Rescate de Prefectura en La Histórica
Rescate de Prefectura en La Histórica

El hombre se encontraba descompuesto y sin posibilidad de maniobrar una embarcación que navegaba a la deriva. Fue rescatado por personal de Prefectura. 

La Prefectura Naval Argentina asistió a un hombre que se encontraba descompuesto y sin posibilidad de maniobrar una embarcación que navegaba a la deriva, en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay.

 

El hecho se produjo cuando la Estación Costera local recibió una alerta sobre un bote con dos ocupantes a bordo, que se desplazaba sin control en inmediaciones de la desembocadura del arroyo La China. Ante la emergencia, se activó de inmediato un operativo de asistencia.

 

Al arribar al lugar, a la altura del kilómetro 184 del canal secundario del río Uruguay, el personal constató la presencia de una embarcación a remo, sin nombre ni matrícula, en cuyo interior se encontraban dos hombres mayores de edad. Uno de ellos, quien se hallaba a cargo del bote, se encontraba descompuesto.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos, ambos ocupantes fueron trasladados de manera segura hasta el Balneario Itapé, donde aguardaba una ambulancia. Allí recibieron asistencia primaria y posteriormente fueron derivados al hospital local para una evaluación médica.

 

 

Temas:

deriva rescate Prefectura Naval Argentina Concepción del Uruguay
