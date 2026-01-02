Excombatientes de Malvinas le dieron 24 horas a Milei para que se retracte sobre sus dichos en medios ingleses

El mandatario había asegurado que las Islas serán argentinas “cuando los isleños lo deseen”. El reclamo fue presentado por miembros de un centro de La Plata, quienes señalaron que las expresiones del presidente contradicen el reclamo histórico de soberanía de la República Argentina.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata le otorgó un plazo de 24 horas al presidente Javier Milei para que se retracte públicamente de declaraciones realizadas a un medio del Reino Unido, en las que habría afirmado que las Islas Malvinas serán argentinas “cuando los isleños lo deseen”.
La entidad considera que esas expresiones contradicen el reclamo histórico de soberanía de la República Argentina y constituyen un incumplimiento de la Constitución Nacional. En ese marco, advirtió que, de no producirse la retractación solicitada, podría avanzar con una denuncia penal contra el mandatario.
La intimación fue formalizada el 2 de enero y lleva la firma del presidente del CECIM. En el documento se exige que Milei rectifique sus dichos, los cuales —según señalan— fueron reproducidos por numerosos medios nacionales y “condicionan el histórico posicionamiento argentino” respecto de las islas. Si bien el Presidente recordó posteriormente que el reclamo de soberanía no es negociable, la organización sostuvo que ello no resulta suficiente para subsanar el daño causado.
En el texto, el CECIM cita la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía “legítima e imprescriptible” de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Además, subraya que si bien la norma establece el respeto por el modo de vida de los habitantes de las islas, en ningún caso contempla que sus deseos condicionen la soberanía nacional.
La organización también exhortó al Presidente a cumplir con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la Resolución 41/11, que reafirma la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. En ese sentido, el documento expresa “estupor y profunda preocupación” por las declaraciones del mandatario ante la prensa británica, considerando su rol como jefe de Estado.
Asimismo, el CECIM advirtió que Milei podría haber incurrido en un “flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público”, tipificado en el artículo 248 del Código Penal, y afirmó que sus expresiones “faltan el respeto a la memoria de los excombatientes y de los caídos en la guerra de Malvinas”.
Por último, la entidad señaló que la base militar que el Reino Unido mantiene en las islas representa una amenaza para la seguridad regional y condiciona la posición argentina mediante una política de imposición belicista. En ese marco, reclamó al Presidente que emita comunicaciones oficiales en clara oposición a la postura británica.
“El archipiélago de Malvinas, las islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes fueron, son y serán argentinos”, concluye el comunicado.
En septiembre el CECIM repudió el acuerdo Mondino-Lamy
El pasado 24 de septiembre los excombatientes nucleados en ese centro de La Plata denunciaron el "abandono de políticas diplomáticas" en torno a la cuestión Malvinas y repudiaron el acuerdo Mondino-Lamy, al que calificaron como "una nueva claudicación en materia de soberanía".
El reclamo se manifestó desde la Isla Soledad, en el marco del viaje que la delegación del CECIM realiza a las islas usualmente. Con banderas que rezaban “Milei la soberanía no se negocia" y “No al acuerdo Mondino-Lamy”, los excombatientes advirtieron que el gobierno nacional impulsa "un plan sistemático de entrega, donde las decisiones de política exterior parecen subordinadas a intereses ajenos a la Argentina".
En un posteo en Facebook, desde el CECIM sostuvieron que “el Presidente y su hermana están desmantelando, paso a paso, los consensos básicos que el pueblo argentino sostuvo durante décadas en torno a Malvinas" y enfatizaron: "No se trata de gestos aislados: estamos frente a un abandono deliberado de la vía diplomática y de la defensa de la integridad territorial”.
En ese sentido, remarcaron que "la actual gestión incumple el marco normativo argentino, haciendo la vista gorda frente a empresas que explotan ilegalmente la pesca y buscan avanzar en actividades hidrocarburíferas en Malvinas, al mismo tiempo que se les permite operar en el territorio continental argentino". Recordaron, además, que el Ejecutivo "ha debilitado los marcos de cooperación regional y que esta actitud supone una clara inobservancia de los lineamientos que establecen restricciones expresas para el tránsito marítimo y logístico hacia las islas".
Desde la organización platense subrayaron que las declaraciones y acciones del Ejecutivo "no solo vulneran la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, sino que además desconocen los compromisos internacionales de la Argentina, en especial en el marco de Naciones Unidas".
“Este acuerdo con el Reino Unido, que pretende blanquear la explotación conjunta de recursos, representa una renuncia abierta a nuestra soberanía. Y lo denunciamos desde Malvinas, porque aquí se siente con más fuerza la gravedad de esa entrega”, subrayaron.