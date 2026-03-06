Entre Ríos participó de un encuentro federal de autoridades sanitarias con la OPS

Se trata de un encuentro orientado a fortalecer la cooperación técnica y avanzar en estrategias conjuntas para mejorar los sistemas de salud. La actividad se desarrolló en Buenos Aires y reunió a autoridades sanitarias de 16 provincias.
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, representó a la provincia en una reunión junto a sus pares de Salud de distintas jurisdicciones del país con el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, en un encuentro orientado a fortalecer la cooperación técnica y avanzar en estrategias conjuntas para mejorar los sistemas de salud.
La actividad se desarrolló en Buenos Aires y reunió a autoridades sanitarias de 16 provincias. Durante la jornada se abordaron desafíos comunes para los sistemas de salud, entre ellos el fortalecimiento de la atención primaria, el acceso a tecnologías sanitarias, las estrategias para mejorar las coberturas de vacunación y el trabajo regional para la eliminación de enfermedades.
En este sentido, el doctor Jarbas Barbosa convocó a los presentes a sumarse a nivel jurisdiccional a las distintas iniciativas que lleva adelante la OPS como la eliminación de enfermedades, que en el caso de Argentina se traduce en la posibilidad de avanzar hacia el fin de la transmisión vertical de VIH, sífilis, hepatitis y Chagas; como así también avanzar hacia la eliminación del cáncer cervicouterino y el control de la tuberculosis.
Asimismo, advirtió que en la región de las Américas en los últimos 20 años creció la tasa de suicidio por lo que reforzó la importancia de abordar la salud mental desde el primer nivel de atención.
En ese marco, el ministro Blanzaco valoró la instancia de intercambio entre las jurisdicciones y destacó la importancia de contar con el acompañamiento de organismos internacionales. "Estos espacios permiten compartir experiencias y avanzar en estrategias comunes para seguir fortaleciendo los sistemas de salud, teniendo en cuenta sobre todo las desigualdades territoriales en el acceso a la atención", señaló.
Asimismo, el ministro subrayó el aporte que representa la presencia de la OPS en este tipo de encuentros. "Contar con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud aporta cooperación técnica, una mirada regional y herramientas que contribuyen a mejorar la calidad de la atención y a consolidar sistemas de salud más integrados y equitativos", afirmó.