Pese al fin del dólar tarjeta, el recargo del 30% sigue vigente para servicios turísticos en pesos

REDACCIÓN ELONCE
Se eliminó el recargo del 30% en consumos con tarjeta en dólares o en el exterior, pero la percepción se mantiene para servicios turísticos pagados en pesos. La medida modifica costos y estrategias de pago para viajeros y usuarios de tarjetas.
El recargo del 30% en servicios turísticos continuó vigente pese a la eliminación del llamado dólar tarjeta para consumos en moneda extranjera, una medida que comenzó a regir desde el 2 de enero de 2026 y que generó dudas entre los usuarios de tarjetas de crédito y débito. La decisión fue confirmada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y anunciada oficialmente por autoridades del Banco Central y del organismo fiscal.
A partir de esa fecha, ARCA dejó de cobrar la percepción del 30% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales en los consumos con tarjeta realizados directamente en dólares o en operaciones efectuadas en el exterior. De esta manera, se eliminó el esquema conocido como “dólar tarjeta”, que hasta entonces encarecía ese tipo de gastos.
La última cotización del dólar tarjeta había alcanzado los $1.924, mientras que, sin los gravámenes suprimidos, el tipo de cambio oficial aplicado a esos consumos quedó en torno a los $1.516,90. El cambio implicó una reducción significativa para quienes realizan compras o pagos en moneda extranjera fuera del país.
Qué cambia y qué no con el nuevo esquema
Hasta fines de 2025, el dólar tarjeta se conformaba sumando al dólar oficial un 30% del impuesto PAIS y un 30% correspondiente a la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, lo que implicaba una carga total del 60%. Ese nivel era sensiblemente menor al 155% que se aplicaba en etapas previas, pero seguía siendo el tipo de cambio más caro del mercado.
Con la eliminación del impuesto PAIS a fines del año pasado, la percepción del 30% se mantuvo como único recargo. Finalmente, desde enero de 2026, esa percepción dejó de aplicarse a los pagos con tarjeta en moneda extranjera y a proveedores del exterior, según informó la agencia Noticias Argentinas.
Sin embargo, ARCA aclaró que el recargo del 30% continuó aplicándose a los servicios turísticos abonados en pesos, como pasajes internacionales, paquetes de viaje, hoteles en el exterior y otros gastos vinculados al turismo fuera del país. Además, se mantuvo la imposibilidad de acceder a planes de cuotas sin interés para ese tipo de consumos.
Cómo conviene pagar el resumen de la tarjeta
Con la llegada de los resúmenes de tarjeta emitidos en moneda extranjera, surgieron interrogantes sobre la forma más conveniente de cancelar esos saldos. La recomendación principal fue evitar la pesificación automática del consumo, ya que en ese caso se aplica el recargo del 30%.
La alternativa más conveniente consistió en comprar dólares previamente y utilizarlos para cancelar el saldo en moneda extranjera. De ese modo, se evitó el adicional y se logró un ahorro estimado de entre el 22% y el 23%.
Por ejemplo, un consumo en hoteles, restaurantes o supermercados del exterior que, al pesificarse, alcanzaría un valor cercano a los $1.924.000, podía reducirse de manera considerable si se abonaba directamente en dólares comprados al tipo de cambio oficial, cercano a los $1.480. En ese escenario, el ahorro rondaba los $444.000.
No obstante, la conveniencia final dependió de cómo cada entidad financiera realizó la liquidación del resumen. En algunos casos, las tarjetas asumieron que la deuda sería pesificada y ya incluyeron el recargo en el monto informado.
Débitos automáticos y gestiones necesarias
Otra situación que generó complicaciones fue la de los débitos automáticos. En muchos casos, para la fecha de vencimiento ya se había incluido el recargo en el tipo de cambio aplicado en la liquidación.
Ante ese escenario, los tarjetahabientes debieron actuar con rapidez para cancelar el saldo en dólares antes del vencimiento o bien gestionar un “stop debit” por única vez. Esa operación pudo realizarse mediante transferencia desde una cuenta en dólares a través del homebanking o de forma presencial en las sucursales bancarias.
Entre las opciones disponibles también figuró descontar del total en pesos el monto identificado como percepción en el resumen, o bien pagar el total y esperar la eventual devolución. En el caso de los débitos automáticos, fue necesario configurar previamente la modalidad de pago para evitar la aplicación del recargo.
Qué operaciones siguen alcanzadas por la percepción
ARCA precisó que continuaron alcanzadas por la percepción del 30% las compras con tarjeta de crédito o débito realizadas en el exterior, la adquisición de servicios prestados por no residentes y la contratación de servicios turísticos o de transporte con destino fuera del país, cuando se abonan en pesos.
En ese contexto, el “antídoto” recomendado fue adquirir primero los dólares que se utilizarán y luego emplearlos para las reservas y consumos del viaje. Desde la eliminación del cepo, las personas pueden comprar moneda extranjera en los bancos al tipo de cambio oficial, sin límites ni retenciones, lo que permite evitar el recargo.
El fin del impuesto PAIS y el nuevo escenario
El impuesto PAIS dejó de cobrarse a fines de 2025, tras cinco años de vigencia como mecanismo para encarecer los gastos en moneda extranjera. En ese momento, ARCA informó que no sería reemplazado por un nuevo tributo, aunque el dólar tarjeta y el dólar solidario continuaron con la percepción del 30% a cuenta de Ganancias.
El dólar tarjeta fue, durante años, el tipo de cambio aplicado a todas las transacciones con tarjeta en el exterior, incluidos servicios digitales como plataformas de streaming. Con la nueva medida, la percepción total se redujo del 60% al 30%, lo que implicó un alivio parcial para los consumidores, aunque siguió representando un costo elevado frente a otras cotizaciones.
En definitiva, el nuevo esquema marcó el fin formal del dólar tarjeta, pero mantuvo el recargo del 30% en sectores clave como el turismo, obligando a los usuarios a planificar con mayor cuidado la forma de pago de sus consumos en el exterior.