Policiales

Ató y abusó sexualmente de una adolescente en un descampado de Santa Fe: recibió 9 años de prisión

Un hombre golpeó, ató y abusó de una adolescente en Santa Fe. Tres años después, lo encontraron porque recibió un balazo y tuvo que acudir al hospital.

2 de Enero de 2026
Tenía una orden de captura vigente.
Tenía una orden de captura vigente.

Un hombre golpeó, ató y abusó de una adolescente en Santa Fe. Tres años después, lo encontraron porque recibió un balazo y tuvo que acudir al hospital.

Un hombre fue condenado a la pena de nueve años de prisión por abusar sexualmente de una adolescente en la ciudad de Santa Fe.

 

Conforme a la información del Ministerio Público de la Acusación, se trata de Gastón Exequiel Chapuis, de 31 años, quien permaneció prófugo hasta 2025 luego de haber cometido el ataque en noviembre de 2022, según informó Noticias Argentinas.

La fiscal del caso, Laura Gerard, precisó que el implicado protagonizó el hecho en el barrio Varadero Sarsotti, donde golpeó a la menor de edad hasta dejarla inconsciente para llevarla a un descampado donde la ató de pies y manos, con el objetivo de violarla.

 

Cómo lo detuvieron

La detención del hombre se concretó cuando sufrió una herida de arma de fuego e ingresó al Hospital Cullen, al tiempo que brindó un nombre falso, pero las autoridades corroboraron que tenía una orden de captura vigente.

A través de un juicio abreviado, Chapuis admitió su culpabilidad y aceptó la carátula de la causa, por lo que la Justicia le impuso una sentencia de nueve años de cárcel.

Temas:

Abuso sexual profugo Santa Fe
