Policiales La mujer sigue internada en estado delicado

Intento de femicidio en Nogoyá: el acusado adujo que “perdieron la noción durante un juego sexual”

Una mujer de 40 años continuaba internada en terapia intensiva tras haber sido víctima de un intento de femicidio. El hecho ocurrió en Nogoyá y el agresor, su pareja, quedó detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

2 de Enero de 2026
REDACCIÓN ELONCE

Continúa internada en estado delicado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná la mujer de 40 años que fue víctima de un intento de femicidio ocurrido en la ciudad de Nogoyá. El violento episodio se registró durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada sobre calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris.

 

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, la mujer ingresó al nosocomio con una grave herida en el cuello provocada por su pareja, un hombre de 45 años, quien fue detenido y quedó imputado en la causa. Desde el hospital indicaron que su estado de salud permanecía comprometido y sin mejoras significativas.

El parte médico consignó que la paciente ingresó con shock hipovolémico, descompensación hemodinámica y bajo sedación analgésica, con intubación orotraqueal. Además, se precisó que se encontraba “reactiva al estímulo, localiza el dolor y presenta un lago quirúrgico en el cuello derecho”, donde se realizó una ligadura de la vena yugular y una rafia de la arteria carótida interna.

 

 

Evolución clínica y pronóstico

 

Los profesionales de la salud señalaron que la mujer permanecía en observación permanente debido a edema de cuello y control de la irrigación encefálica.

Asimismo, se indicó que existía sospecha de una posible lesión cerebral isquémica, la cual debía ser evaluada mediante tomografía computada dentro de las 48 a 72 horas posteriores.

 

También se informó que presentaba un cefalohematoma parietal izquierdo y que su pronóstico continuaba siendo reservado, en el marco de un cuadro clínico de extrema gravedad.

 

Detención e investigación judicial

 

Por el intento de femicidio, el fiscal Fernando Martínez dispuso la prisión preventiva del agresor por un plazo de 45 días. El hombre, de 45 años, fue detenido pocas horas después del hecho y, según se informó, presentaba manchas de sangre al momento de su aprehensión.

 

De acuerdo con lo manifestado en sus primeras declaraciones, el detenido sostuvo que el episodio se habría producido en el contexto de “un juego sexual”. En relación a ello, el jefe de la Departamental policial de Nogoyá, Cristian Koch, explicó: “Según lo manifestado por el hombre, habrían estado en un juego erótico e ingiriendo bebidas alcohólicas y algunos medicamentos, cuando perdieron la noción de lo que estaban haciendo”.

Las autoridades judiciales indicaron que el acusado contaba con antecedentes por lesiones contra otra mujer y contra sus propias hijas. No obstante, no se registraban denuncias previas por violencia de género por parte de la actual víctima, con quien mantenía una relación de aproximadamente un año.

 

Contexto familiar

 

Según la información recabada en el marco de la investigación, la mujer es madre de siete hijos. Ninguno convivía con ella al momento del ataque: cinco residían con su padre y los otros dos se encontraban en otra localidad de la provincia.

 

La causa continuaba en etapa investigativa mientras se aguardaban nuevos informes médicos sobre la evolución de la víctima y se avanzaba con las medidas judiciales correspondientes.

