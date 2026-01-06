Renunció la directora de la ANMAT a meses del escándalo del fentanilo: Quién asumió

La directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio, renunció a su cargo tras el fuerte impacto institucional que provocó el escándalo del fentanilo contaminado, que derivó en decenas de muertes de pacientes internados durante 2025. La dimisión fue formalizada en las últimas horas y aceptada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Según confirmaron fuentes oficiales, Bisio presentó su renuncia por “razones personales” luego de atravesar un año que definió como “muy intenso y agotador”, marcado por el avance de la causa judicial que investigó la distribución de ampollas de fentanilo adulterado con bacterias multirresistentes. La ex funcionaria se desempeñaba al frente del organismo desde 2023 y contaba con una extensa carrera técnica dentro de la ANMAT.

El reemplazo ya fue definido: asumió Luis Fontana, médico cirujano egresado de la Universidad de Buenos Aires, con más de 30 años de experiencia en OSDE, una de las principales empresas de medicina prepaga del país, donde ocupó cargos clave hasta mediados de 2025. La designación fue oficializada con el objetivo de garantizar continuidad institucional y reforzar la conducción técnica del organismo regulador.

ANMAT

El desgaste de la gestión de Bisio se profundizó a partir de la investigación judicial por las muertes asociadas al consumo hospitalario de fentanilo contaminado. En ese marco, la ex directora fue citada a declarar e incluso indagada en la causa que llevó adelante el juez federal Ernesto Kreplak, que acumuló miles de fojas y avanzó sobre responsabilidades administrativas y de control.

Durante el proceso, Bisio amplió su declaración ante la Justicia y reconoció que mantuvo reuniones con responsables de los laboratorios involucrados, entre ellos HLB Pharma y Ramallo, cuyos productos fueron señalados como origen del fármaco adulterado. Esa situación generó fuertes cuestionamientos y pedidos de apartamiento, tanto desde sectores políticos como desde familiares de las víctimas.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal solicitó el desplazamiento de otras autoridades del organismo, lo que impactó directamente en la estructura interna de la ANMAT y debilitó aún más la conducción del ente regulador. Si bien durante varios meses se especuló con su salida, la renuncia se concretó recién al inicio de 2026, informó Clarín.

Perfil del nuevo titular

Desde el Gobierno nacional indicaron que la llegada de Luis Fontana buscó “ordenar la gestión, fortalecer los controles y recuperar la confianza en el sistema regulatorio”. Destacaron su perfil técnico y su experiencia en gestión sanitaria, administración de servicios de salud y conducción de equipos complejos.

Fontana realizó residencias en cirugía general y oncológica y se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia. Además, cuenta con formación complementaria en administración y dirección estratégica en salud.