En época de fiestas, reforzaron la convocatoria a donar sangre ante la demanda permanente

Desde el Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), del Ministerio de Salud provincial, se recordó que "la sangre no puede fabricarse y que siempre es necesaria, especialmente proveniente de donantes voluntarios y frecuentes".

La coordinadora del PPH, Lucrecia Etcheverry expresó: "Siempre hace falta que la gente se acerque a donar sangre, de todos los grupos, porque la demanda es permanente y cada donación representa una contribución directa y valiosa a la salud de muchas personas que atraviesan cirugías, tratamientos médicos, partos complejos o situaciones de emergencia".

Donación voluntaria de sangre (foto Elonce)

La referente alertó: "Generalmente, durante la época de las fiestas y en la temporada de verano observamos que baja la cantidad de donantes, por eso le pedimos a la población que se acerque a los bancos de sangre y postas de donación que hay distribuidas en toda la provincia para poder sostener la disponibilidad de este recurso vital".

El procedimiento es sencillo, rápido y seguro. Al llegar al centro de donación, la persona es registrada y realiza una breve entrevista confidencial para garantizar la seguridad del proceso, tanto para el donante como para quien recibirá la sangre.

Luego se lleva a cabo la donación propiamente dicha, donde se extrae una unidad (alrededor de 450 mililitros) que el cuerpo repone en pocas horas. En total, el procedimiento de extracción dura entre siete y 10 minutos, y se utiliza material estéril y descartable.

Finalmente, luego de la donación, se ofrece un desayuno y se recomienda descansar unos minutos antes de retirarse.

Dónde donar sangre en Entre Ríos

La Red Provincial de Sangre cuenta con una amplia red de puntos para la donación. Los cinco Bancos de Sangre que funcionan como referencia regional se encuentran en los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Delicia Concepción Masvernat, de Concordia; Centenario, de Gualeguaychú, y Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.

Asimismo, la provincia dispone de postas de extracción en los hospitales Santa Rosa, de Villaguay; San José, de Diamante; San Benjamín, de Colón; 9 de Julio, de La Paz; Nuestra Señora del Luján, de General Ramírez; San Blas, de Nogoyá; Sagrado Corazón de Jesús, de Basavilbaso; San Roque, de Rosario del Tala; Fermín Salaberry, de Victoria; De la Baxada Doctora Teresa Ratto, de Paraná; Santa Rosa, de Chajarí; San José, de Federación, y Justo José de Urquiza, de Federal.