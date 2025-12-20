Delimitaron nuevas áreas para kayak y SUP en el río Paraná: “Buscamos conciencia ciudadana”

Desde Prefectura Naval Argentina se brindaron detalles sobre la normativa vigente que regula y delimita las zonas habilitadas para la práctica de deportes náuticos en el río Paraná. Las precisiones fueron dadas por el prefecto principal Pedro Vila, quien explicó a Elonce que la disposición apunta a reforzar la seguridad y ordenar la convivencia entre las distintas actividades acuáticas.

Vila indicó que la regulación no es nueva, ya que desde el año 2020 existía una disposición local que contemplaba diversas actividades. Sin embargo, aclaró que el crecimiento sostenido de nuevas disciplinas, como el stand up paddle (SUP), motivó una actualización de la normativa. “Delimitamos nuevas zonas, pero no para achicarlas, sino ampliarlas”, señaló.

Según explicó, anteriormente existía una sola zona habilitada, ubicada cerca de los muelles, que resultaba compleja desde el punto de vista de la seguridad. “Hoy se contempla, por ejemplo, la parte interior de la Isla Puente”, precisó. “La delimitación comprende desde el Club de Pescadores hasta La Toma”, indicó.

Prefectura delimitó zonas habilitadas para deportes náuticos en Paraná

El prefecto principal detalló que se definieron tres sectores específicos para los cruces del río, considerados los más adecuados y seguros por las condiciones de la corriente. “Si uno cruza desde la zona del Rowing hacia la isla, pelea mucho con la corriente y tarda mucho tiempo”, ejemplificó.

No obstante, aclaró que las zonas establecidas no implican una prohibición absoluta de navegar en otros sectores. “La norma regula dónde está el mayor esfuerzo del conjunto de actividades frente a la ciudad, para que cada uno conviva con el otro sin ponerse en riesgo”, afirmó.

Prohibiciones y medidas de seguridad

Vila remarcó que la disposición incluyó prohibiciones concretas para evitar accidentes. “Las motos de agua no pueden circular a alta velocidad cerca de bañistas ni de embarcaciones fondeadas”, señaló. También indicó que las actividades de arrastre de gomones deben realizarse fuera de las zonas donde hay bañistas.

En cuanto a la navegación a vela, explicó que se retiró la práctica deportiva de la zona frente a la ciudad. “El tránsito de un velero no es el problema, sino cuando se realiza actividad deportiva o de enseñanza, que debe estar delimitada en otro sector”, precisó.

El uso del chaleco salvavidas fue señalado como obligatorio, al igual que la prohibición de navegar de noche sin iluminación adecuada. “No buscamos multar, buscamos conciencia ciudadana. Pero si corresponde, se labra un acta de comprobación y se hace el sumario náutico deportivo”, indicó.

Capacitación y escuelas habilitadas

El prefecto destacó la importancia de la capacitación y la “docencia permanente” en seguridad náutica. “Desde las escuelas y los clubes se trabaja mucho en eso y Prefectura está disponible para dar charlas informativas”, expresó.

Finalmente, aclaró que no cualquier persona puede enseñar deportes acuáticos. “Hay escuelas habilitadas y respaldadas por Prefectura Paraná, y todas deben cumplir una reglamentación, tanto las entidades como quienes dictan clases”, sostuvo.

Desde Prefectura remarcaron que la normativa busca acompañar el crecimiento de las actividades acuáticas, garantizando una práctica segura y ordenada en el río Paraná.