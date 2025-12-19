Navegación segura: Prefectura delimitó zonas habilitadas para deportes náuticos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Prefectura de Paraná aprobó las zonas de privilegio para deportes náuticos y definió sectores para ski acuático, motos de agua, kitesurf, remo y SUP, con reglas de seguridad, prohibiciones y exigencias de equipamiento obligatorio en determinados casos.
La Prefectura Naval Argentina, como Autoridad Marítima, dispuso la creación de zonas de privilegio para deportes náuticos en su jurisdicción, con el objetivo de ordenar la práctica y el aprendizaje de disciplinas que se expandieron en los últimos años, en un contexto de alto uso recreativo de la costa y del parque náutico en la capital entrerriana. La medida incluyó la delimitación de áreas específicas para distintas actividades y la fijación de pautas de seguridad para prevenir riesgos en el agua.
Según el documento oficial, la decisión se apoyó en la facultad de la Prefectura para regular la navegación en aguas de jurisdicción nacional, a partir de lo establecido por la Ley de la Navegación 20.094 y la Ley General de la Prefectura Naval Argentina 18.398, además del REGINAVE (Decreto 37/2025), que habilitó a la Autoridad Marítima a determinar zonas apropiadas y horarios para actividades náuticas deportivas frente a la ciudad de Paraná.
Con la nueva disposición, se aprobaron formalmente las “Zonas de privilegio para realizar práctica y aprendizaje de deportes náuticos”, con carácter permanente, sujeto a futuras adecuaciones por razones de seguridad.
Qué zonas quedaron habilitadas para cada disciplina
En primer término, la Prefectura delimitó la Zona A, destinada a la práctica de ski acuático, artefactos acuáticos deportivos (moto de agua, jet ski y similares), gomones de arrastre remolcados y wakeboard.
El texto precisó que el sector se estableció mediante líneas imaginarias entre referencias del canal principal y la costa, con distancias aproximadas respecto del canal y de la isla, y aclaró que no comprendió el canal secundario de acceso al puerto.
Dentro de esa misma zona, la autoridad remarcó que quienes estuvieran al mando de embarcaciones a motor debían evitar poner en riesgo a otras embarcaciones fondeadas y a los bañistas en balnearios habilitados, especialmente por efectos de velocidad o maniobras.
Por otra parte, se determinó la Zona B para yachting, windsurf, kitesurf, kitefoil y actividades vinculadas. La disposición señaló dos lugares:
-B-1, entre la Isla Puente y el Islote Municipal, desde la altura progresiva de una playa del Paraná Rowing Club hasta la altura progresiva de la dársena de cabotaje del Puerto Nuevo; y,
-B-2, desde el km 602 al km 603 del río, a determinada distancia del canal principal y de la margen izquierda, frente al Club Náutico Paraná.
En ese punto, la Prefectura estableció una restricción relevante: dos o más de esas actividades no podían realizarse de manera simultánea por razones de seguridad y espacio.
En caso de superposición, se indicó que debía informarse a la Autoridad Marítima para solicitar autorización previa y permitir la emisión de avisos a los navegantes.
Reglas, prohibiciones y requisitos de seguridad
La Zona C quedó definida para remo, canotaje y stand up paddle (SUP), desde la altura progresiva del Club Atlético Estudiantes hasta la del Club Náutico Paraná, con la indicación de navegar lo más cercano posible a la costa o a la isla.
En relación con el uso de estos espacios, la disposición aclaró que las zonas delimitadas estaban destinadas a navegación recreativa y/o de placer, y que quedaban desautorizadas como escenario de competencias sin informar previamente a la Autoridad Marítima, para que se emitieran los avisos pertinentes a los navegantes.
Además, se prohibió la práctica de los deportes mencionados en lugares no habilitados, con la recomendación de contar con información climática antes de navegar.
Prohíben el SUP nocturno
Sobre horarios, la Prefectura prohibió específicamente las prácticas de SUP, remo y canotaje durante la noche, e indicó que los deportistas debían administrar tiempos para garantizar el retorno seguro antes del fin de la luz diurna.
También fijó pautas para cruces de canales de navegación: debían realizarse de manera perpendicular, evitando trayectorias diagonales y procurando que fueran lo más breves posibles para no interferir con embarcaciones a motor o a vela.
Otro punto señalado fue el equipamiento obligatorio: para realizar SUP se exigió el uso de chaleco salvavidas o DAF (dispositivo de ayuda a la flotación) aprobado.
Finalmente, para entidades náuticas que brindaran formación o instrucción, la Prefectura indicó que debían prever que los instructores acompañaran a los alumnos, brindando apoyo y seguridad durante el desarrollo de las clases.
Vigencia, posibilidad de cambios y difusión
La normativa estableció que la disposición entraba en vigor desde la fecha de su firma y con carácter permanente, aunque dejó asentado que la Autoridad Marítima podía suspender, modificar o alterar las zonas de privilegio por razones de seguridad de la navegación y protección de la vida humana en el agua.