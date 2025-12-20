Denunciaron a una madre por robar $11.000.000 de la recaudación para una fiesta de egresados

La organización de la fiesta de egresados de los alumnos del último año del Colegio General Manuel Belgrano Armenio, ubicado en el barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, derivó en un conflicto judicial tras la denuncia de un grupo de padres por la presunta apropiación de 11 millones de pesos destinados al evento.

Según relataron las familias, el dinero había sido reunido durante meses para afrontar el costo del salón donde debía realizarse el festejo. Sin embargo, a pocos días de la fecha prevista, se confirmó que gran parte de los fondos no habían sido entregados, lo que puso en riesgo la realización de la celebración.

Karina, madre de un alumno, explicó que en 2024 tres adultos firmaron el contrato con el salón y que una de las madres quedó a cargo de la recaudación. “Tres días antes de la fiesta, el dueño del lugar nos comunicó que esta persona le había dicho que le robaron una mochila con el dinero, pero no hizo la denuncia y en esa zona hay cámaras”, detalló en declaraciones televisivas.

El faltante y las dudas

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, las transferencias y aportes en efectivo comenzaron en abril de 2024, cuando se contrató el servicio. El miércoles 10 de diciembre, durante una reunión de padres y con la fiesta prevista para el sábado 13, la mujer informó que el dinero había sido robado.

“La fiesta era el sábado y el miércoles nos dijo que le habían robado la plata. Pensamos que era un chiste, pero no lo era”, contó Carolina, madre de otro egresado, en diálogo con medios locales. Los padres solicitaron precisiones y documentación que respaldara la versión, pero señalaron que no se presentó denuncia policial ni pruebas fílmicas del supuesto robo.

La situación se agravó cuando los padres concurrieron al salón de fiestas y constataron que solo 28 de los 166 cupos estaban abonados. “Después de agosto nunca más entregó dinero. Teníamos dos días para juntar la plata o se suspendía todo”, recordó Carolina.

Colecta urgente y fiesta realizada

Ante ese escenario, las familias organizaron una red de ayuda junto a la comunidad educativa y la colectividad armenia. Se realizaron colectas, rifas y ventas de comida para reunir el monto faltante. “La gente del salón fue muy amable y acompañó brindando alternativas”, señalaron los padres.

Colegio General Manuel Belgrano Armenio, en Córdoba

Gracias al esfuerzo conjunto y a donaciones por transferencias y aportes directos, el evento pudo realizarse según lo previsto. La hija de la mujer denunciada asistió al festejo, aunque su madre no estuvo presente. “Fue un trabajo colectivo enorme. Tuvimos que pagar casi tres fiestas”, graficó Carolina.

Avance judicial

El conflicto no terminó con la celebración. El viernes posterior al evento, los padres presentaron la denuncia ante la Justicia para que se investigue el destino del dinero. “Queremos que se repare lo que sucedió y que se devuelva el dinero de estas familias”, expresó Carolina.

La causa quedó en manos de la Justicia cordobesa, que deberá determinar responsabilidades y esclarecer qué ocurrió con los fondos recaudados para la fiesta de egresados. (con información de La Nación)