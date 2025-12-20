Piloto de rally se accidentó durante sus vacaciones y está internado en estado delicado

El piloto argentino Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en un embalse de Mendoza cuando se arrojó al agua en una zona de poca profundidad. Fue internado con politraumatismo de cráneo y shock medular, y su pronóstico es reservado.
El piloto argentino Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente este viernes en el embalse El Carrizal, en la provincia de Mendoza, mientras compartía un paseo recreativo en lancha junto a un grupo de amigos. El deportista fue internado en estado delicado tras sufrir un politraumatismo grave en la cabeza y un shock medular, según informó la primera evaluación médica.
De acuerdo a la reconstrucción policial, el hecho ocurrió en el camping El Biguá, donde un grupo de personas navegaba dentro del espejo de agua. En ese contexto, Yacopini, de 26 años, decidió arrojarse al agua para refrescarse, pero lo hizo en una zona de escasa profundidad, impactando contra el fondo y sufriendo un fuerte golpe.
Tras el accidente, el piloto fue trasladado por sus amigos hasta un punto de encuentro con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, sobre la Ruta 62. Durante la atención inicial, Yacopini sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta lograr estabilizarlo.
Traslados e internación
Luego de ser estabilizado, el deportista fue derivado de urgencia al Hospital Perrupato, en la ciudad de San Martín. Debido a la complejidad del cuadro clínico, horas más tarde fue trasladado a la Clínica de Cuyo, donde permaneció internado desde la noche del viernes, con pronóstico reservado y a la espera de un parte médico más detallado.
El accidente generó preocupación en el ambiente del automovilismo, ya que Yacopini se encontraba atravesando uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y se preparaba para competir en el Rally Dakar 2026, que se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita.
Trayectoria deportiva
Juan Cruz Yacopini es una de las principales figuras del rally raid argentino, disciplina que combina competencias todoterreno y carreras de larga distancia. En 2025 se consagró campeón de la Copa Mundial de Rally Bajas de la FIA, logro que marcó el punto más alto de su trayectoria hasta el momento.
El piloto mendocino integra el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa y se encontraba en plena etapa de preparación para el próximo Dakar. Su primera participación en esa competencia fue a los 19 años, cuando corrió junto a su padre, Alejandro Yacopini. Desde entonces, disputó cinco ediciones, logrando este año su mejor resultado al finalizar séptimo en la clasificación general de la categoría autos.
Días antes del accidente, Yacopini había expresado en una entrevista radial: “Estoy cerrando el año de manera increíble, cumpliendo varios sueños, entre ellos salir campeón del mundo y estar en un equipo oficial”.
El piloto había recibido recientemente un reconocimiento en los premios de la FIA y tenía prevista su participación en el Dakar 2026 junto al navegante catalán Dani Olivares. Mientras tanto, el mundo del automovilismo permanece atento a la evolución de su estado de salud. (fuente La Nación)