Reapertura de las Termas de La Paz: tarifas actualizadas y nuevos horarios

El municipio de La Paz confirmó la reapertura de sus termas para este martes 6 de enero, con nuevas tarifas y el complejo administrado directamente por la municipalidad.
Este martes 6 de enero, a partir de las 8 de la mañana, el Complejo Termal de La Paz reabrirá sus puertas para residentes y turistas. Luego de un mes de tareas de limpieza y mantenimiento, el municipio confirmó que el complejo volverá a ofrecer sus servicios, ahora bajo administración local, tras la rescisión de la concesión con la firma Newtronic S.A. en diciembre del año pasado.
La decisión de poner fin al contrato con la concesionaria fue tomada tras varios informes técnicos y controles que demostraron incumplimientos en el mantenimiento del predio, la interrupción de servicios como el spa y el restaurante, además de deudas pendientes por energía eléctrica y tasas municipales. A partir de la resolución administrativa, el municipio tomó posesión inmediata del complejo y comenzó con las tareas de reparación.
Nuevas tarifas y horarios para los visitantes
El horario de atención del Complejo Termal será de 8 a 22 horas, y las tarifas de ingreso se mantienen con algunas modificaciones. Los precios establecidos son los siguientes: el acceso general tendrá un costo de 9 mil pesos, mientras que los jubilados y menores de cinco años abonarán 8 mil pesos. Los residentes locales podrán disfrutar de las termas por 4 mil pesos, y los menores de 12 años con DNI tendrán un precio de 3 mil pesos, señaló La Sexta.
Además, el estacionamiento tendrá un costo de 2 mil pesos durante el día, mientras que el estacionamiento nocturno será de 7 mil pesos. Para los grupos de más de 20 personas, el costo por entrada será de 8 mil pesos por persona.