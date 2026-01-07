Una mujer perdió todo en un incendio y pide ayuda para reconstruir su vivienda

Un incendio destruyó por completo una vivienda del barrio Macarone de Paraná y dejó a una mujer y a su nieta en una situación de extrema vulnerabilidad. El siniestro ocurrió en las últimas horas de este martes y, según relató la damnificada a Elonce, fueron los propios vecinos quienes intentaron contener las llamas hasta la llegada de los bomberos.

De acuerdo al testimonio de Marta García, propietaria de la casa afectada, los primeros auxilios llegaron por parte de los vecinos, quienes arrojaron agua desde distintos puntos para intentar frenar el avance del fuego. “Los vecinos hicieron todo lo que pudieron, los bomberos llegaron tarde”, expresó con angustia.

Como consecuencia del incendio, la mujer perdió absolutamente todas sus pertenencias. Entre los elementos dañados se encontraban electrodomésticos, muebles, ropa y artículos esenciales para su nieta de 9 años, quien se encuentra viviendo con ella durante las vacaciones de verano.

Incendio en barrio Macarone de Paraná (foto Elonce)

“Se perdió todo lo esencial para una criatura: ventilador, televisor, heladera, ropa, todo”, explicó la damnificada, quien desde hace más de una década residía en el lugar y nunca había atravesado una situación similar, pese a haber sufrido las consecuencias de inundaciones en años anteriores. "Perdí todo en un abrir y cerrar de ojos", lamentó.

Tras el siniestro, personal municipal de Defensa Civil se hizo presente en el lugar y brindó una asistencia inicial, entregando colchones, frazadas y toldos. Sin embargo, según indicó Marta, no se le pudo proveer chapas ni materiales para la reconstrucción, debido a la falta de recursos disponibles.

Incendio en barrio Macarone de Paraná (foto Elonce)

Ante este panorama, la mujer se encuentra alojada de manera provisoria en la vivienda de su hija, aunque aclaró que se trata de una solución temporal, ya que el espacio es reducido. Su intención es poder reconstruir su casa y volver a instalarse en el lugar donde vivió durante casi 15 años. "Haré todo lo posible para volver a levantarme", reafirmó.

Marta trabaja como empleada doméstica y realizando changas, y aseguró que hará todo lo posible para salir adelante, aunque reconoció que la situación es difícil. Por ese motivo, realizó un llamado a la solidaridad de la comunidad para recibir ayuda, especialmente con chapas, materiales de construcción, ropa y calzado para su nieta.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 3434 674823 o acercar donaciones a la vivienda ubicada en calle Neuquén 423, donde actualmente se encuentra alojada.