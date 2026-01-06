Incendio en barrio Macarone dejó a una familia sin vivienda y piden ayuda a la comunidad

En la noche del martes, un incendio consumió por completo la vivienda de una familia en el barrio Macarone, en la ciudad de Paraná. Según informaron fuentes locales, no hubo que lamentar víctimas, pero los daños materiales fueron totales, dejando a la familia prácticamente con lo puesto. La rapidez de las llamas y la magnitud del siniestro impidieron salvar muebles, ropa y otros bienes personales.

Los vecinos y autoridades locales se mostraron consternados por la situación y destacaron la necesidad de solidarizarse con los afectados. La familia, que quedó desamparada por el fuego, hoy depende de la ayuda de la comunidad para poder salir adelante y cubrir necesidades básicas como alimentación, ropa y un lugar temporal donde alojarse.

Solidaridad en la comunidad para ayudar a los afectados

Se reciben donaciones de cualquier tipo: ropa, calzado, alimentos, frazadas, muebles y también ayuda económica. Las autoridades y vecinos del barrio Macarone coordinarán la asistencia y se espera que las contribuciones permitan a la familia comenzar a reconstruir su vida tras esta tragedia. La solidaridad de la comunidad es clave para mitigar el impacto de este tipo de siniestros.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 3434385236 para coordinar donaciones o asistencia. Cada aporte será recibido con agradecimiento y contribuirá a que la familia afectada pueda superar esta difícil situación.