Incendio forestal en Chubut arrasó con viviendas y vehículos: hay más de 700 evacuados

REDACCIÓN ELONCE
Un incendio fuera de control en la villa turística de Puerto Patriada, provincial de Chubut, devastó viviendas y vehículos, mientras la sequía y el viento dificultan los trabajos de extinción.
Un incendio forestal desatado este lunes al mediodía en Puerto Patriada, una villa turística ubicada en el norte de Chubut, ha causado graves daños en la zona, con al menos diez viviendas y varios vehículos destruidos por las llamas. Las autoridades locales confirmaron que unas 700 personas, entre pobladores y turistas que se encontraban veraneando en el lugar, fueron evacuadas ante el avance incontrolable del fuego. Los incendios forestales continúan causando estragos, mientras equipos de brigadistas intentan frenar su propagación.
Puerto Patriada, que se encuentra en jurisdicción de El Hoyo, está situada cerca del límite con Río Negro y se vio gravemente afectada por este desastre natural. El fuego ha arrasado con unas 10.000 hectáreas de bosque y se ha extendido rápidamente debido a la sequía extrema, la falta de precipitaciones y el viento constante, que favorecen la propagación de las llamas. Además de la destrucción material, las autoridades no descartan que los focos de incendio puedan haber sido originados de manera intencional, aunque no se ha confirmado aún ninguna hipótesis oficial al respecto.
Seis medios aéreos pertenecientes al Plan Nacional de Manejo del Fuego y del gobierno de Chubut trabajan en el lugar, junto a más de 120 brigadistas en tierra.
Evacuación masiva y daños materiales
César Salamín, intendente de El Hoyo, confirmó que al menos diez viviendas y cuatro vehículos fueron consumidos por las llamas. Además, destacó que se está trabajando intensamente con máquinas viales, brigadistas y personal del Plan Nacional de Manejo del Fuego para establecer cortafuegos y evitar que el incendio se propague aún más.