 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Balance de la empresa San José

Colectivos urbanos: consideran “bueno” el primer mes de servicio y prevén modificaciones para marzo

La firma que presta el servicio de colectivos en la ciudad realizó a Elonce un balance inicial tras sus primeros 30 días de operación. Destacaron ajustes en recorridos y horarios, buena recepción de los usuarios y la planificación para la temporada alta.

7 de Enero de 2026
Transporte urbano en Paraná
Transporte urbano en Paraná Foto: archivo

REDACCIÓN ELONCE

La firma que presta el servicio de colectivos en la ciudad realizó a Elonce un balance inicial tras sus primeros 30 días de operación. Destacaron ajustes en recorridos y horarios, buena recepción de los usuarios y la planificación para la temporada alta.

Colectivos urbanos en Paraná. La empresa San José cumplió este miércoles su primer mes a cargo del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad. En ese marco, desde la firma realizaron un balance del inicio de la prestación del servicio, que comenzó el pasado 7 de diciembre, y señalaron que la etapa inicial estuvo marcada por ajustes operativos y una recepción positiva por parte de los usuarios.

 

El gerente general de la empresa, Hugo Ruiz, explicó a Elonce que durante los primeros 15 días se realizaron correcciones vinculadas principalmente a los tiempos de recorrido y a los denominados “minutos de vuelta”, con el objetivo de adecuar el servicio a las condiciones reales del tránsito y la demanda. Según indicó, en la segunda mitad del mes esos ajustes permitieron mejorar el funcionamiento general.

 

Ruiz remarcó que "la empresa logró cumplir con las obligaciones establecidas por el municipio en cuanto a la cantidad de kilómetros recorridos" y destacó que el balance del primer mes fue “bueno”, teniendo en cuenta que se trató de una etapa de puesta en marcha.

Paradas de colectivos en Paran&aacute; (foto archivo Elonce)
Paradas de colectivos en Paraná (foto archivo Elonce)

Respecto a posibles cambios en paradas y recorridos, aclaró que esas definiciones corresponden al municipio de Paraná, aunque reconoció que, a partir de los pedidos de los usuarios, se realizaron algunas adecuaciones para responder a las necesidades detectadas en los distintos barrios.

 

 

Demanda y proyecciones para el servicio

 

En cuanto a la recepción del servicio, el gerente señaló que la respuesta de los pasajeros fue positiva y valoró el trato cotidiano entre usuarios y choferes. "Estamos muy contentos de ser parte del día a día de los usuarios y hemos tenido muchas buenas sonrisas", valoró Ruiz. Asimismo, sostuvo que el principal objetivo de la empresa es "cumplir con los horarios programados" y brindar una herramienta de transporte confiable para la comunidad. "Si cumplimos con eso, el usuario solo se dará cuenta que el colectivo es la opción para viajar en tiempo y forma", resaltó a Elonce.

 

Sobre la demanda, indicó que aún es prematuro realizar una evaluación definitiva, ya que el primer mes coincidió con la temporada de verano, período en el que históricamente disminuye la cantidad de pasajeros. No obstante, aseguró que los registros muestran una tendencia en crecimiento.

 

En relación a incidentes, confirmó que se registraron roturas de vidrios en cuatro unidades y algunos hechos de vandalismo con grafitis en el interior de los colectivos, aunque aclaró que no hubo personas lesionadas y que las unidades continuaron operativas tras las reparaciones.

Hugo Ruiz, gerente de San Jos&eacute; (foto Elonce)
Hugo Ruiz, gerente de San José (foto Elonce)

Finalmente, Ruiz adelantó que la empresa se encuentra planificando la temporada alta, prevista para el inicio del ciclo lectivo. Actualmente circulan 53 unidades y se espera llegar a unas 70 para el mes de marzo, con ajustes progresivos en los horarios para ofrecer el servicio completo.

 

“En enero y febrero se calibran todos los recorridos en lo vinculado a minutos de vuelta apuntando al 1º de marzo que tiene que ser cuando sale el servicio completo. Por lo tanto, habrá modificaciones de horario para ajustar”, anticipó al aclarar que, en verano, los horarios son “holgados”.

 

Además, señaló que la empresa continúa recibiendo currículums y evaluando la incorporación de nuevos choferes.

La empresa San José cumplió su primer mes a cargo del transporte urbano

Temas:

transporte urbano de pasajeros transporte urbano Temporada de verano Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso