Colectivos urbanos: consideran “bueno” el primer mes de servicio y prevén modificaciones para marzo

REDACCIÓN ELONCE
La firma que presta el servicio de colectivos en la ciudad realizó a Elonce un balance inicial tras sus primeros 30 días de operación. Destacaron ajustes en recorridos y horarios, buena recepción de los usuarios y la planificación para la temporada alta.
Colectivos urbanos en Paraná. La empresa San José cumplió este miércoles su primer mes a cargo del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad. En ese marco, desde la firma realizaron un balance del inicio de la prestación del servicio, que comenzó el pasado 7 de diciembre, y señalaron que la etapa inicial estuvo marcada por ajustes operativos y una recepción positiva por parte de los usuarios.
El gerente general de la empresa, Hugo Ruiz, explicó a Elonce que durante los primeros 15 días se realizaron correcciones vinculadas principalmente a los tiempos de recorrido y a los denominados “minutos de vuelta”, con el objetivo de adecuar el servicio a las condiciones reales del tránsito y la demanda. Según indicó, en la segunda mitad del mes esos ajustes permitieron mejorar el funcionamiento general.
Ruiz remarcó que "la empresa logró cumplir con las obligaciones establecidas por el municipio en cuanto a la cantidad de kilómetros recorridos" y destacó que el balance del primer mes fue “bueno”, teniendo en cuenta que se trató de una etapa de puesta en marcha.
Respecto a posibles cambios en paradas y recorridos, aclaró que esas definiciones corresponden al municipio de Paraná, aunque reconoció que, a partir de los pedidos de los usuarios, se realizaron algunas adecuaciones para responder a las necesidades detectadas en los distintos barrios.
Demanda y proyecciones para el servicio
En cuanto a la recepción del servicio, el gerente señaló que la respuesta de los pasajeros fue positiva y valoró el trato cotidiano entre usuarios y choferes. "Estamos muy contentos de ser parte del día a día de los usuarios y hemos tenido muchas buenas sonrisas", valoró Ruiz. Asimismo, sostuvo que el principal objetivo de la empresa es "cumplir con los horarios programados" y brindar una herramienta de transporte confiable para la comunidad. "Si cumplimos con eso, el usuario solo se dará cuenta que el colectivo es la opción para viajar en tiempo y forma", resaltó a Elonce.
Sobre la demanda, indicó que aún es prematuro realizar una evaluación definitiva, ya que el primer mes coincidió con la temporada de verano, período en el que históricamente disminuye la cantidad de pasajeros. No obstante, aseguró que los registros muestran una tendencia en crecimiento.
En relación a incidentes, confirmó que se registraron roturas de vidrios en cuatro unidades y algunos hechos de vandalismo con grafitis en el interior de los colectivos, aunque aclaró que no hubo personas lesionadas y que las unidades continuaron operativas tras las reparaciones.
Finalmente, Ruiz adelantó que la empresa se encuentra planificando la temporada alta, prevista para el inicio del ciclo lectivo. Actualmente circulan 53 unidades y se espera llegar a unas 70 para el mes de marzo, con ajustes progresivos en los horarios para ofrecer el servicio completo.
“En enero y febrero se calibran todos los recorridos en lo vinculado a minutos de vuelta apuntando al 1º de marzo que tiene que ser cuando sale el servicio completo. Por lo tanto, habrá modificaciones de horario para ajustar”, anticipó al aclarar que, en verano, los horarios son “holgados”.
Además, señaló que la empresa continúa recibiendo currículums y evaluando la incorporación de nuevos choferes.