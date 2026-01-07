Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y naranja por calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para este miércoles, advirtiendo sobre fenómenos intensos que afectarán a diversas provincias. Se esperan tormentas, lluvias, granizo y vientos. Además, de calor extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 7 de enero una serie de alertas amarillas por viento y tormentas que afectarán a por lo menos nueve provincias. Pero además, advirtió que dos regiones están bajo alerta naranja por calor extremo.

Alerta por lluvias // Alerta por temperaturas extremas

La aleta amarilla por tormentas rige para las provincias del cordón cordillerano. Más precisamente Neuquén, Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Juan, Salta y Jujuy. Según especificó el organismo, se tratará de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En estas provincias, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta por fuertes ráfagas de viento para la provincia de Buenos Aires que comprende desde Magdalena y Punta Indio, se extiende por el corredor atlántico y llega hasta Mar del Plata y Miramar, informó La Nación.

El área será afectada por vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. Las intensidades más altas se esperan sobre el estuario del Río de la Plata.

La última alerta que emitió el SMN es una de color naranja por altas temperaturas para el oeste de Chubut, el sur de Neuquén y el extremo suroeste de Río Negro. Allí se espera un día de intenso sol con máximas que pueden alcanzar los 30°C.