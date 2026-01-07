“Emmanuel afrontó el trasplante como un verdadero superhéroe”, dijo su papá

La historia de Emmanuel Peralta conmovió a la comunidad entrerriana. El niño, de apenas tres años y oriundo de Gualeguaychú, atravesó un complejo trasplante de médula ósea a raíz de una granulomatosis crónica, una enfermedad grave que puso en riesgo su vida y obligó a su familia a permanecer durante meses lejos de su hogar, en la ciudad de Buenos Aires.

Emmanuel Peralta

Desde enero, Emmanuel y sus padres se instalaron en la capital del país para llevar adelante el tratamiento médico. El trasplante de médula ósea se realizó en febrero de 2025 y presentó serias complicaciones. “Fue un año para nosotros muy difícil por la situación de Emmanuel. Nos tocó que la familia se divida y estar lejos de casa”, relató a Elonce Ezequiel Peralta, el papá del niño.

El padre explicó que el primer trasplante no evolucionó como se esperaba. “Emmanuel fue trasplantado en febrero y su cuerpo rechazó la médula del donante. Pasó una etapa de efectos secundarios que fueron muy difíciles en su estado de salud”, contó. Ante ese escenario, el niño debió atravesar nuevamente un tratamiento intensivo.

“Él la peleó, ha sido un superhéroe , porque dio una batalla muy importante, siempre emocionalmente dándole para adelante”, expresó Ezequiel. Y agregó: “Uno como papá trabaja mucho esa parte humana, porque el resto está en manos de Dios y de los profesionales médicos, que son una maravilla”.

El segundo trasplante se realizó el 16 de octubre de 2025, luego de un nuevo proceso de quimioterapia. Según explicó su padre, los últimos estudios médicos trajeron alivio. “En los últimos estudios nos enteramos que va todo encaminado, que gracias a Dios va bien en su último hemograma. Le vienen reduciendo la medicación y sacándole algunas”, detalló.

Emmanuel Peralta y sus hermanitas

"El sueño de la familia unida"

Durante este tiempo, la familia debió afrontar múltiples dificultades. Ezequiel contó que tuvo que dejar su trabajo en Entre Ríos para acompañar a su hijo. “Tenía una rutina de vida que desgraciadamente, con la enfermedad de Emmanuel, tuve que cortar. Dejé todo para venir a ocupar mi rol de papá y acompañarlo”, afirmó.

A la situación sanitaria se sumaron problemas económicos y familiares. La pareja tiene otros tres hijos, dos mellizas de 10 años y una niña de 8, que pasaron meses sin ver a su madre. “Las trajimos el 23 de diciembre, para el cumpleaños de las mellis, como regalo”, relató.

Actualmente, la familia necesita ayuda para sostener los gastos diarios de hospedaje en Buenos Aires. “Estamos pagando alrededor de 45 mil pesos por día de hotel. Necesitamos cubrir el adicional del hospedaje”, explicó Ezequiel, quien indicó que iniciaron una colecta solidaria.

Además, el padre denunció que la vivienda familiar en Gualeguaychú fue robada en tres oportunidades. “Nos llevaron el televisor, todo. Cuando Emmanuel vuelva, si Dios quiere, necesitamos una garrafa para cocinar, su cama, su colchón y un televisor, porque él mira todos los días”, detalló.

Emmanuel Peralta

La familia habilitó un alias para recibir colaboraciones: Emmaperalta.flor. Ezequiel también destacó el acompañamiento recibido en el sistema de salud. “El Hospital Garrahan es un cielo aparte. La humanidad de los médicos, enfermeros, personal de seguridad y limpieza es algo maravilloso. Uno llega destrozado y se encuentra con un amor enorme”, expresó con emoción.

Mientras continúan los controles médicos, la familia de Emmanuel espera poder atravesar esta etapa con el acompañamiento solidario de la comunidad.