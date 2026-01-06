Niño entrerriano realiza tratamiento médico en Buenos Aires y su familia solicita ayuda

Emmanuel Peralta, de 4 años, atravesó un trasplante de médula ósea por una grave enfermedad y continúa con controles médicos lejos de su hogar. Su familia organizó una venta solidaria para afrontar los gastos. "Está feliz al ver a sus hermanitas"; dijo el papá.
La historia de Emmanuel Peralta conmovió a toda la comunidad. El niño entrerriano, de apenas 4 años, atravesó un complejo trasplante de médula ósea a raíz de una granulomatosis crónica, una enfermedad grave que puso en riesgo su vida y obligó a su familia a permanecer durante meses lejos de su casa: desde Gualeguaychú a Buenos Aires.
El trasplante se realizó en febrero del año pasado y, según relató su papá, Exequiel Peralta, el camino posterior fue especialmente duro. “A los meses su cuerpo rechazó la médula, pasamos por un proceso muy duro. Estuvo muy mal, pero nunca perdimos la fe. Fue un guerrero y dio una batalla enorme”, expresó en declaraciones radiales.
A pesar de las complicaciones iniciales, la evolución de Emmanuel fue positiva. Actualmente se encuentra de alta ambulatoria en el hospital Garrahan y bajo seguimiento médico especializado hasta el 23 de este mes. Si bien el cuadro es alentador, el proceso exige cuidados estrictos y una permanencia cercana al centro de salud donde se realizó el trasplante.
“El trasplante de médula tiene muchos efectos secundarios que se despiertan de un momento a otro y es necesario estar cerca”, explicó su padre. En ese sentido, detalló que deben cumplir un período de cien días y permanecer a no más de media hora del hospital, como medida preventiva ante cualquier descompensación.
Más allá de lo médico, la fortaleza emocional del pequeño se convirtió en un motor para toda la familia. “Emmanuel está emocionalmente fuerte y feliz por la presencia de sus hermanas”, contó Exequiel, destacando la importancia del acompañamiento afectivo en esta etapa de recuperación al medio Radio Máxima.
Venta solidaria para acompañar el tratamiento
Para poder afrontar los gastos de estadía, alimentación y traslados durante este largo proceso, la familia decidió apelar a la solidaridad. En las próximas semanas organizarán una venta de pollos a beneficio, con el objetivo de reunir fondos que permitan sostener la permanencia del niño y de sus hermanas durante el tratamiento.
Además, quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones al alias emmaperalta.flor, a nombre de Florencia Isabel García. También se habilitó un número de contacto para quienes quieran aportar o solicitar información: 3446 384471.