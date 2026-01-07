Conductor murió calcinado tras despistar e incendiarse su vehículo

El conductor quedó atrapado en el interior del rodado y murió calcinado. Su identidad aún no fue confirmada. El siniestro ocurrió esta madrugada sobre una ruta misionera, en el acceso a un balneario municipal.
Conductor murió calcinado en provincia de Misiones.
Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este miércoles en jurisdicción de la localidad misionera de Itacaruaré, donde un hombre perdió la vida luego de que el vehículo que conducía despistara y se incendiara sobre la ruta provincial 4, en el acceso al balneario Cuatro Bocas.
El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando un Renault Kangoo blanco, que circulaba en sentido Leandro N. Alem – San Javier, por causas que se tratan de establecer, despistó de la calzada y comenzó a incendiarse. Como consecuencia, el conductor quedó atrapado en el interior del rodado y falleció en el lugar, publicó Primera Edición.
Una vez extinguidas las llamas, el personal policial constató en el sector del conductor la presencia de una persona sin signos vitales, tratándose de un cuerpo totalmente calcinado. En el lugar no se hallaron otros ocupantes del vehículo ni personas en las inmediaciones.
De manera presuntiva, la víctima sería un joven de 26 años, domiciliado en el paraje Tres Esquinas, aunque su identidad deberá ser confirmada a través de las pericias correspondientes.
En el sitio trabajaron efectivos de Policía Científica, junto al médico policial, quien examinó el cuerpo y solicitó la autopsia médico legal para determinar fehacientemente tanto la identidad como la causa del fallecimiento. Asimismo, se aguarda la intervención de Bomberos Policiales para la realización de las pericias técnicas que permitan avanzar en el esclarecimiento del siniestro.