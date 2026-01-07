 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Córdoba

Un bebé de tres meses murió tras una lesión cerebral y detuvieron a los padres

El pequeño ingresó a un centro asistencial con una lesión cerebral severa. Ante la sospecha, los padres de 18 y 24 años, quedaron detenidos. 

7 de Enero de 2026
El niño falleció en el hospital infantil de Córdoba
El niño falleció en el hospital infantil de Córdoba

El pequeño ingresó a un centro asistencial con una lesión cerebral severa. Ante la sospecha, los padres de 18 y 24 años, quedaron detenidos. 

Un bebé de tres meses murió el lunes después de que le descubrieran un derrame cerebral. Sus padres de 18 y 24 años, oriundos de la localidad de Camilo Aldao, en la provincia de Córdoba, quedaron detenidos.

 

El niño fue trasladado el pasado 4 de enero desde el hospital local de Camilo Aldao al hospital de Marcos Juárez, ante la sospecha de un derrame cerebral.

 

En el centro de salud le practicaron estudios médicos que confirmaron la existencia de una lesión cerebral severa, por lo que se resolvió su derivación de urgencia al Hospital de Niños de Córdoba.

 

El bebé permaneció internado en estado crítico y, de acuerdo con el parte médico, presentaba muerte cerebral.

 

Este lunes se tomó la decisión de desconectarlo, al no existir posibilidades de reanimación ni recuperación neurológica.

 

Tras el fallecimiento, el fiscal de la ciudad de Marcos Juárez, Dr. Fernando Epelde, quien se encuentra de turno durante la feria judicial, dispuso la detención de la madre, de 18 años, y del padre, de 24, ambos domiciliados en Camilo Aldao.

 

La causa fue caratulada como homicidio calificado por el vínculo.

 

En el marco de la causa, se realizó la autopsia del cuerpo en la ciudad de Córdoba, y se aguardan los resultados oficiales de la misma, menciona El Diario Ciudad.

 

Fuentes judiciales indicaron que, además, existe una importante cantidad de estudios médicos incorporados al expediente, los cuales serán analizados junto con las pericias forenses para determinar con precisión las circunstancias en las que el bebé sufrió las lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Temas:

bebé fallecido Córdoba detención padres
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso