Un bebé de tres meses murió tras una lesión cerebral y detuvieron a los padres

El pequeño ingresó a un centro asistencial con una lesión cerebral severa. Ante la sospecha, los padres de 18 y 24 años, quedaron detenidos.
Un bebé de tres meses murió el lunes después de que le descubrieran un derrame cerebral. Sus padres de 18 y 24 años, oriundos de la localidad de Camilo Aldao, en la provincia de Córdoba, quedaron detenidos.
El niño fue trasladado el pasado 4 de enero desde el hospital local de Camilo Aldao al hospital de Marcos Juárez, ante la sospecha de un derrame cerebral.
En el centro de salud le practicaron estudios médicos que confirmaron la existencia de una lesión cerebral severa, por lo que se resolvió su derivación de urgencia al Hospital de Niños de Córdoba.
El bebé permaneció internado en estado crítico y, de acuerdo con el parte médico, presentaba muerte cerebral.
Este lunes se tomó la decisión de desconectarlo, al no existir posibilidades de reanimación ni recuperación neurológica.
Tras el fallecimiento, el fiscal de la ciudad de Marcos Juárez, Dr. Fernando Epelde, quien se encuentra de turno durante la feria judicial, dispuso la detención de la madre, de 18 años, y del padre, de 24, ambos domiciliados en Camilo Aldao.
La causa fue caratulada como homicidio calificado por el vínculo.
En el marco de la causa, se realizó la autopsia del cuerpo en la ciudad de Córdoba, y se aguardan los resultados oficiales de la misma, menciona El Diario Ciudad.
Fuentes judiciales indicaron que, además, existe una importante cantidad de estudios médicos incorporados al expediente, los cuales serán analizados junto con las pericias forenses para determinar con precisión las circunstancias en las que el bebé sufrió las lesiones que derivaron en su fallecimiento.