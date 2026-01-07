Fotos: así quedó la farmacia de avenida Ramírez tras la caída de mampostería

Nuevas fotos muestran los daños en una farmacia tras la caída de mampostería

Tras el incidente registrado en la noche del martes, este miércoles se conocieron nuevas fotos que muestran con mayor detalle cómo quedó la farmacia ubicada sobre avenida Ramírez luego de la caída de mampostería sobre la vereda. El hecho ocurrió en el sector de Cinco Esquinas, frente a la sede de Tránsito Municipal, en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

Nuevas fotos muestran los daños en una farmacia tras la caída de mampostería- Elonce

Elonce volvió al lugar y pudo constatar que parte de la fachada continúa visiblemente dañada, con restos de mampostería desprendida y el sector aún señalizado de manera preventiva. Las nuevas imágenes permiten observar el alcance del impacto y las consecuencias que dejó el derrumbe en la estructura del local comercial.

Así era la fachada de la farmacia - Google maps

Según se había informado, el desprendimiento se produjo cuando el motor de un equipo de aire acondicionado cayó desde altura y golpeó la construcción donde se encontraba instalado el cartel identificatorio de la farmacia, perteneciente a una mutual. A raíz de ese impacto, varios metros de mampostería cedieron y terminaron desplomándose sobre la vereda.

El aire acondicionado que causó el derrumbe - Elonce

Nuevas fotos muestran los daños en una farmacia tras la caída de mampostería- Elonce

Afortunadamente, al momento del incidente no había personas circulando por el lugar, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, los daños materiales fueron significativos y obligaron a restringir el paso en el sector para evitar riesgos mayores.

En las fotos tomadas por Elonce se observa que el motor del aire acondicionado permanece colgando, sostenido por el cableado, mientras que la fachada presenta desprendimientos visibles y sectores comprometidos. Personal policial de la Comisaría Cuarta intervino en el lugar, aseguró el perímetro y realizó las actuaciones correspondientes.

La mampostería que quedó dañada

Además, se dio intervención a las áreas competentes para evaluar el estado de la estructura y determinar las condiciones de seguridad del edificio, así como eventuales responsabilidades vinculadas al mantenimiento. Las autoridades recomendaron a peatones y conductores circular con precaución por la zona hasta que finalicen las tareas de revisión y remoción de escombros.