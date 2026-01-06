Se cayeron varios metros mampostería de una farmacia en avenida Ramírez

REDACCIÓN ELONCE
Varios metros de mampostería de una farmacia se desprendieron este martes por la noche y cayeron sobre la vereda de avenida Ramírez. Elonce confirmó que no hubo personas heridas, aunque sí se registraron daños materiales.
La caída de mampostería de una farmacia se registró este martes por la noche sobre la vereda de avenida Ramírez, en un sector de intensa circulación peatonal y vehicular. El hecho ocurrió en la zona conocida como Cinco Esquinas, frente a la sede de Tránsito Municipal, y generó preocupación entre vecinos y transeúntes.
Según pudo conocer Elonce, varios metros de la estructura perteneciente a un local comercial se desprendieron repentinamente y cayeron sobre la vereda. Afortunadamente, al momento del incidente no había personas circulando por el lugar, por lo que no se registraron heridos, aunque sí importantes daños materiales en la fachada.
De acuerdo a las primeras informaciones recabadas en el lugar, el derrumbe habría sido provocado por el fuerte impacto generado tras la caída del motor de un equipo de aire acondicionado, señalaron a Elonce. El aparato se habría desprendido de su soporte y golpeó la construcción donde se encontraba instalado el cartel identificatorio de la farmacia perteneciente a una mutual.
Tras el impacto, el motor del aire acondicionado quedó colgando, sostenido únicamente por el cableado. Como consecuencia del golpe, parte de la mampostería cedió y terminó desplomándose sobre la vereda, lo que obligó a restringir el paso en la zona de manera preventiva. Personal policial de la Comisaría Cuarta acudió rápidamente al lugar y realizó las tareas de rigor, asegurando el perímetro y evaluando los riesgos para evitar nuevos desprendimientos.
Asimismo, se dio intervención a las áreas correspondientes para analizar el estado de la estructura y determinar si existen responsabilidades vinculadas al mantenimiento del edificio. Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Desde las fuerzas de seguridad recomendaron a los peatones y conductores circular con precaución por el sector hasta tanto se completen las tareas de remoción de escombros y verificación de seguridad.
