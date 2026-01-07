ARCA subastará celulares iPhone desde $200.000

La subasta se realizará de manera online el 15 de enero de 2026 a través del portal Subastas Banco Ciudad. Los dispositivos fueron decomisados por la Aduana y se ofrecen a valores muy por debajo del mercado.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará el próximo 15 de enero de 2026 una subasta pública online en la que se rematarán teléfonos celulares iPhone decomisados por la Dirección General de Aduanas (DGA). El evento se desarrollará a partir de las 11 horas y estará abierto a todas las personas mayores de edad.
Según se informó, los precios base de los dispositivos parten desde los $200.000, con valores sensiblemente inferiores a los del mercado. El remate se llevará a cabo a través del portal oficial Subastas Banco Ciudad, donde ya se encuentra disponible el catálogo con los lotes ofrecidos.
El lote principal está compuesto por más de 40 dispositivos Apple, que incluyen distintos modelos y capacidades. Entre los más destacados figuran unidades de iPhone 15 en versiones de 128 GB y 256 GB, además de iPhone 13 y iPhone 12. Algunos de los valores base arrancan en torno a los $213.000, dependiendo del modelo y el lote.
Desde ARCA aclararon que los productos se subastan en el estado en que se encuentran. Si bien la mayoría de los teléfonos figura como nuevo o en caja cerrada con sello de seguridad, no cuentan con garantía oficial de fábrica, tal como lo establece la normativa aduanera vigente.
Cómo anotarse en la subasta
Para participar, el primer paso es registrarse como usuario en el portal Subastas Banco Ciudad. Una vez creada la cuenta, se debe completar la inscripción específica en el remate organizado por ARCA.
Además, se exige el pago de una caución o garantía de oferta, que generalmente equivale al 10% del valor base del lote elegido. Este monto es reembolsable en caso de no resultar ganador.
Finalizada la subasta, quienes resulten adjudicatarios recibirán una notificación por correo electrónico y deberán cancelar el saldo restante dentro de las 48 horas hábiles. Al precio final de martillo se le deberán sumar los impuestos correspondientes, como el IVA del 21% y otros aranceles internos.