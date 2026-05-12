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Sociedad Lotería de Santa Fe

Quini 6: pozo vacante y una cifra récord de casi $9.000 millones para este miércoles

La Lotería de Santa Fe confirmó que las categorías principales del Quini 6 no registraron ganadores con seis aciertos el pasado domingo. Conozca el impresionante pozo acumulado para la edición de este miércoles.

12 de Mayo de 2026
Quini 6: el pozo millonario que se sorteará del domingo.
Quini 6: el pozo millonario que se sorteará del domingo. Foto: (LdSF).

La Lotería de Santa Fe confirmó que las categorías principales del Quini 6 no registraron ganadores con seis aciertos el pasado domingo. Conozca el impresionante pozo acumulado para la edición de este miércoles.

El Quini 6 volvió a dejar una estela de expectativas tras el sorteo realizado este domingo 10 de mayo 2026. En una noche donde la fortuna se mostró esquiva para los premios mayores, las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, lo que catapultó el pozo estimado hacia cifras históricas.

Según los datos oficiales, solo la categoría “Siempre Sale” de Quini 6 logró repartir alegría entre 18 apostadores que, con cinco aciertos, se alzaron con un premio millonario cada uno.

 

Resultados del Quini 6: números sorteados el domingo

 

En el sorteo 3.372 del Quini 6, las bolillas arrojaron combinaciones que desafiaron las estadísticas. A continuación, el detalle de los números favorecidos en cada modalidad:

  • Tradicional Primer Sorteo: 04 – 07 – 15 – 24 – 37 – 39 (Vacante).
  • La Segunda del Quini: 00 – 01 – 06 – 23 – 24 – 40 (Vacante).
  • La Revancha: 01 – 08 – 15 – 21 – 24 – 44 (Vacante).
  • Siempre Sale: 03 – 04 – 06 – 21 – 40 – 43 (18 ganadores con 5 aciertos).

A pesar de la falta de un ganador con seis aciertos, el “Siempre Sale” se consolidó nuevamente como la opción más generosa de la jornada, otorgando a cada ganador una suma superior a los $21,6 millones.

 

Quini 6: pozo acumulado de la Lotería de Santa Fe

 

Tras los resultados de este domingo, la Lotería de Santa Fe anunció un incremento notable en los premios. El pozo acumulado del Quini 6 para el próximo miércoles 13 de mayo 2026 asciende a la astronómica cifra de $8.950 millones, distribuidos de la siguiente manera:

 

Tradicional: $1.785 millones

La Segunda: $1.050 millones

Revancha: $4.950 millones

Siempre Sale: $310 millones

 

Es fundamental recordar que las apuestas pueden realizarse hasta las 19:00 del miércoles en agencias oficiales de todo el país. La transparencia del sorteo está garantizada por las autoridades de la Lotería de Santa Fe, y los ganadores disponen de un plazo perentorio para reclamar sus premios antes de que caduquen según la normativa vigente.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale Lotería de Santa Fe millones premio millonario
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