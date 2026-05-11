Dos entrerrianos ganaron más de 21 millones de pesos con el Siempre Sale del Quini 6

Dos entrerrianos que jugaron al Quini 6 se alzaron con un importante premio este domingo en la modalidad Siempre Sale y cada uno se lleva más de 21 millones de pesos.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que las boletas se efectuaron en las agencias Nº 559 de la ciudad de Colón y Nº 1183 de Bovril.

En el Siempre Sale hubo 18 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 06-43-40-03-21-04. Cada uno cobrará $21.622.828,50.

Esta modalidad del Quini 6 viene haciendo felices a varios apostadores de la provincia en los últimos sorteos. El miércoles pasado en Paraná salió un premio de 9 millones de pesos y en el sorteo del domingo 3 de mayo, una persona de la localidad de Concordia, ganó $26.281.855,93.

El próximo sorteo, que se realizará este miércoles 13 a las 21.15 por la Lotería de Santa Fe, tendrá un pozo estimado de $8.950.000.000.

Repasamos el sorteo de anoche: en el Tradicional salieron el 07-39-37-04-24-15. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante y acumula $1.713.895.092.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 00-23-24-40-06-01. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $980.448.386.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 08-44-24-15-01-21. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $4.839.402.413. Elonce.com