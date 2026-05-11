Quini 6 de más de $21 millones en Bovril: agenciera busca al ganador porque “no sería un cliente fijo”

Una agencia de la localidad entrerriana de Bovril vendió una boleta ganadora del Siempre Sale del Quini 6 y ahora busca al apostador que se llevó más de 21 millones de pesos. La noticia generó expectativa entre los vecinos y clientes habituales de la tómbola.

La titular de la tómbola Nº 1183, Ingrid Grunewald, contó a Elonce que se enteró de la novedad este lunes, luego de ser contactada por Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social. “Nos avisaron desde IAFAS que teníamos una boleta ganadora y ya nos emocionamos y nos pusimos a publicar en todos lados para que aparezca el afortunado”, relató.

La agenciera explicó que todavía desconocen quién es el ganador y remarcó la importancia de que los jugadores controlen sus apuestas, ya que el premio tiene un plazo de cobro limitado. “Instamos a todos los clientes a que vengan, así no se vence el premio”, señaló.

“No sería un cliente fijo”, estimó Ingrid según el primer reporte de jugadas al que accedió.

Más de 21 millones de pesos

La boleta ganadora correspondió a la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y acertó los números 06, 43, 40, 03, 21 y 04. El premio superó los 21 millones de pesos. Otra de las apuestas ganadoras fue vendida en la ciudad de Colón.

Ingrid indicó que hacía más de diez años que la agencia no entregaba un premio de semejante magnitud. “Habíamos tenido premios más chicos, de cinco o seis millones de pesos, pero no uno tan grande”, afirmó.

Agencia de tómbola Nº 1183 de Bovril (foto Elonce)

“El cliente es muy cabulero”

La titular de la tómbola aseguró que este tipo de premios suele generar un efecto inmediato entre los apostadores. “El cliente de agencia es muy cabulero, muy de la superstición y de la suerte. Si salió, quieren volver a jugar”, comentó entre risas.

Además, mencionó que algunos números son especialmente elegidos por los jugadores, sobre todo los bajos y otros vinculados a la tradicional interpretación de los sueños. “El 32, que es el dinero, se juega mucho”, ejemplificó.

También contó que muchos de los apostadores son clientes habituales y que el Quini 6 es uno de los juegos preferidos en la zona. “Hay mucha gente que juega al Quini 6 y no juega a la Quiniela”, explicó.

Mientras continúa la búsqueda del ganador, desde la agencia esperan que el afortunado aparezca antes de que venza el plazo para cobrar el millonario premio.