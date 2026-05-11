Apostador ganó $32,8 millones en la Tómbola de Entre Ríos y buscan al afortunado

El premio millonario en la Tómbola de Entre Ríos volvió a quedar en Concepción del Uruguay luego de que un apostador acertara el número 639 en el sorteo nocturno del pasado sábado 9 de mayo y ganara 32.800.000 pesos.

La apuesta ganadora fue vendida en la Agencia Oficial 1170 “Caracolito”, ubicada en la esquina de Suipacha y boulevard Montoneras, lugar que rápidamente comenzó a ser mencionado entre vecinos y jugadores como “la esquina de la fortuna”.

(Foto: Uruguayenses).

La noticia despertó gran expectativa en la ciudad por tratarse de uno de los premios más importantes registrados en los últimos tiempos en Concepción del Uruguay.

Expectativa por el ganador

En diálogo con medios locales, Joaquín Santamaría expresó su alegría por haber vendido el ticket ganador y destacó la repercusión que generó el premio entre los clientes habituales.

(Foto: 03442).

Además, pidió a quienes participaron del sorteo que revisen cuidadosamente sus apuestas, ya que el ganador todavía podría no haberse presentado a cobrar el dinero, publicó La Pirámide.

Durante toda la jornada, numerosos apostadores y curiosos se acercaron hasta la agencia con la ilusión de repetir el golpe de suerte que convirtió a un vecino en millonario.