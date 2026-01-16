Quién es Simón JL: el influencer paranaense que alcanzó los 100 mil suscriptores en YouTube

REDACCIÓN ELONCE
Desde los estudios de Elonce habló sobre sus inicios, la reacción de su familia y el sueño de llegar al millón mientras continúa el colegio secundario y proyecta su futuro en el mundo digital.
En plena expansión de la cultura del streaming y los creadores digitales, el influencer paranaense Simón JL (nombre artístico de Simón López) alcanzó el primer logro de su carrera en las redes: los 100 mil suscriptores en YouTube y la llegada de la emblemática placa de reconocimiento.
Con tan solo 17 años y aun cursando la escuela secundaria, el joven combina clases, transmisiones en vivo y producción de contenido humorístico.
El inicio en las redes y la reacción del público
El influencer paranaense explica que su contenido se basa en el humor y en acompañar a quienes lo siguen. “La meta es hacer reír y que la gente la pase bien, si está mal que se meta un rato al directo”, contó durante su visita al estudio de Elonce. Según aseguró, la respuesta del público es inmediata: “Mucho cariño, muchos mensajes lindos que me motivan”.
La construcción de comunidad fue clave para llegar al nuevo objetivo. Igualmente, no solamente está en Youtube, si no que también transmite en vivo por la plataforma Kick, donde interactúa con seguidores de distintas edades. “Tengo gente de ocho años hasta adultos de 30 o 40 que me han pedido fotos en la calle”, relató sorprendido.
La familia, la escuela y los planes a futuro
Antes de su incursión en redes, el influencer paranaense observaba a otros creadores y decidió probar: “Si tanto estoy acá, ¿qué me cuesta subir un video?”. Hoy, el crecimiento lo sorprendió incluso en su entorno: “A mi familia le costó entenderlo, mi papá decía que no esté todo el día en la compu; mi hermano me apoya en todo, es como mi community manager”, dijo entre risas.
Al mismo tiempo, proyecta su futuro con cautela: seguirá cursando el último año del secundario y luego evaluará si profesionaliza su carrera en redes o la combina con estudios vinculados a la comunicación o el periodismo. “Mi idea es seguir con esto, me gusta, pero voy a tener precaución”, aclaró.
Un sueño declarado: llegar al millón
Luego del reconocimiento de YouTube, el joven no oculta su próximo objetivo. “Quiero llegar al millón”, afirmó, convencido de que el 2026 puede ser un año de crecimiento. La expansión hacia otras plataformas también está en su plan, ya que mantiene actividad en TikTok, Instagram y Kick, siempre bajo el usuario Simón JL.
Si bien reconoce que la escena del streaming es más fuerte en Buenos Aires, defiende su lugar de origen. “No tengo contacto con otros influencers acá, la mayoría está en Buenos Aires, pero aguante Paraná”, sostuvo.