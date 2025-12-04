Quemas en el Delta del Paraná: la Corte ordenó implementar plan para la conservación

La Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y a Rosario y Victoria a ejecutar el plan PIECAS-DP ante la persistente quema de pastizales en el Delta del Paraná.

El máximo tribunal, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, ordenó implementar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta, al detectar que los incendios se originan principalmente en jurisdicción de Victoria y que no hubo avances en las políticas preventivas acordadas.

La demanda había sido presentada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, que denunció daños por humo y hollín en Rosario y reclamó medidas urgentes para frenar los focos ígneos. Las provincias y municipios involucrados presentaron sus descargos con responsabilidades cruzadas. __IP__

Con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, la Corte reiteró que el PIECAS-DP es el espacio adecuado para coordinar políticas entre Nación, provincias y municipios, y sostuvo que el monitoreo del plan no corresponde al Poder Judicial, sino a las autoridades políticas.

El Tribunal resolvió condenar a todos los demandados a ejecutar el PIECAS-DP, instalar equipamiento de alerta temprana, avanzar con la red de Faros de Conservación y aplicar planes de control y manejo del fuego en el Delta, con costas.