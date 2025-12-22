Qué son las bolsitas de nicotina que comenzaron a comercializarse en kioscos

Las bolsitas de nicotina se venden en kioscos como golosinas, con la apariencia de pastilleros coloridos y en diferentes sabores. Sin embargo, en su interior no hay caramelos ni chicles, sino pequeñas bolsas que contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva. En algunos casos, una sola bolsita puede tener la misma cantidad de nicotina que ocho cigarrillos.

Las bolsitas de nicotina se consumen colocándolas dentro de la boca, entre el labio y la encía.

La comercialización de estas bolsitas está dirigida especialmente a los adolescentes, con un marketing que utiliza carteles llamativos, exhibidores y promotoras en la vía pública. Según un reciente estudio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), un 3,4% de los adolescentes de entre 12 y 17 años en cuatro ciudades argentinas ha probado las bolsitas de nicotina, y casi un 2% las ha consumido en los últimos 30 días. Esto genera alarma, ya que la venta de cigarrillos está prohibida para menores de 18 años en el país.

La nicotina en las bolsitas y sus efectos

Las bolsitas de nicotina contienen nicotina derivada del tabaco o sintética, junto con celulosa, agua, saborizantes y carbonato de sodio. Se consumen al colocarlas entre el labio y la encía, donde la nicotina se absorbe rápidamente a través de la mucosa bucal. Generalmente, las bolsitas contienen entre 1,5 y 6 mg de nicotina por unidad.

Guillermo Espinosa, médico especialista en Control del Tabaco del Hospital Italiano de Buenos Aires, explicó que estas bolsitas contienen "sales de nicotina, un cristal que se disuelve fácilmente y es sencillo de producir".

Riesgos a largo plazo y vacío legal

Aunque las empresas tabacaleras promocionan estas bolsitas como productos "sin humo" y de "daño reducido", los efectos a largo plazo son inciertos. La evidencia disponible sugiere que pueden tener efectos adversos en la salud cardiovascular, bucal y dental, y causar adicción. La Organización Mundial de la Salud advierte que la exposición a la nicotina durante la adolescencia puede dañar el cerebro en desarrollo y afectar la memoria y el aprendizaje.

En cuanto a la regulación, en Argentina no existe legislación específica sobre las bolsitas de nicotina, aunque desde organizaciones de la sociedad civil se sostiene que deberían estar incluidas en la Ley 26.687, que regula los productos de tabaco. Mario Bedosti, coordinador de FIC Argentina, indicó que, a pesar de la falta de una normativa específica, "el marco legal actual es suficiente para considerarlas alcanzadas y sujetas a la Ley de Control de Tabaco".

El llamado a regular su comercialización

En un contexto donde la venta de cigarrillos electrónicos y calentadores de tabaco ya está prohibida, la falta de regulación de las bolsitas de nicotina deja un vacío legal que permite su comercialización sin restricciones.

Bedosti denunció que las bolsitas que se venden en kioscos incumplen la Resolución N° 143/22 del Ministerio de Salud, que prohíbe la promoción de productos de tabaco con saborizantes.

(Fuente: Florencia Ballarino, Chequeado)