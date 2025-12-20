Qué se necesita para viajar por las rutas en Uruguay

Con el verano a la vuelta de la esquina, y con miles de turistas argentinos y brasileños preparados para cruzar hacia Uruguay, el país vecino ha implementado una nueva medida para facilitar el paso por sus rutas nacionales. Desde el 1° de diciembre, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay (MTOP) lanzó el denominado “Abono Extranjero”, un sistema que agiliza el pago en los peajes y mejora la circulación de los vehículos con matrículas extranjeras.

Este nuevo servicio permitirá que los vehículos que ingresen al país con matrícula extranjera circulen sin complicaciones por los peajes durante 15 días corridos, por un costo único de $42.200 uruguayos (aproximadamente 1.141 pesos uruguayos). Este costo incluye la colocación de un tag (dispositivo electrónico) en el vehículo, lo que hace que el proceso de pago sea más rápido y cómodo para los turistas, sin necesidad de detenerse a pagar en efectivo en cada cabina de peaje.

El “Abono Extranjero” se puede obtener directamente en los puestos de peaje y tiene la ventaja de que, una vez vencido el período de 15 días, la cuenta de Telepeaje se mantendrá activa. Esto permitirá a los usuarios recargar el tag y seguir utilizando el sistema en futuras visitas. Además, el abono tiene la opción de renovarse por otros 15 días, con un trámite sencillo en los puestos de peaje.

Facilidad de uso y otros beneficios para los turistas

El “Abono Extranjero” no solo es una solución para facilitar el paso por los peajes, sino que también incluye beneficios adicionales para quienes viajan por Uruguay. Los turistas que elijan este sistema podrán disfrutar de tarifas diferenciales en los peajes. Con el tag electrónico, la tarifa será de 156 pesos uruguayos ($5.769) por pasada, mientras que el costo de la tarifa por matrícula será de 200 pesos uruguayos ($7.396). Esto permite una circulación más ágil y rápida, ya que la identificación del vehículo es instantánea y las barreras de los peajes se levantan automáticamente.

Foto: Clarín.

Además del abono, Uruguay mantiene otras opciones para quienes planean estancias más cortas, como el “Pase Turista”, que permite el cruce por peajes con la lectura de la matrícula durante 24 horas, y puede tramitarse online o desde la App Telepeaje Uy. Esta alternativa es ideal para quienes desean realizar viajes más breves, sin necesidad de un abono de 15 días.

El sistema también cuenta con la posibilidad de efectuar el pago de manera flexible: los turistas pueden realizarlo en efectivo a través de Abitab (empresa de pagos) o Red Pagos, o mediante tarjeta de crédito o débito directamente en los puestos de peaje.

Un impulso al turismo en Uruguay y la temporada de verano 2025

El “Abono Extranjero” forma parte de una serie de incentivos fiscales que Uruguay ha implementado para atraer turistas extranjeros. Entre ellos se encuentran el IVA del 0 % en hoteles durante todo el año, el Tax Free en comercios adheridos, y descuentos adicionales a través de tarjetas de crédito de bancos tanto uruguayos como argentinos. Además, con la implementación de esta nueva medida, se espera un flujo mucho más ágil de turistas, facilitando su circulación por el país y contribuyendo a mejorar la experiencia del visitante.

La temporada de verano 2025 promete ser una de las más destacadas en la historia del turismo uruguayo, con una proyección de más de 1,4 millones de turistas extranjeros entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, según un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). Esta cifra representaría un crecimiento cercano al 5 % en comparación con la temporada anterior, lo que confirma la creciente popularidad de Uruguay como destino turístico en la región. (Con información de Clarín)