Sociedad Informe del SMN

Qué provincias están bajo alerta por tormentas con granizo este viernes

Según el Servicio Meteorológico Nacional hay 10 provincias argentinas que están en alerta por fuertes precipitaciones y posible caída de granizo.

30 de Enero de 2026
Diez provincias bajo alerta amarilla y naranja
Diez provincias bajo alerta amarilla y naranja Foto: Ilustrativa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar este viernes alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional.

 

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo y que subía a alerta naranja en algunas zonas, afectará a regiones de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

 

Para regiones con alerta naranja, en tanto, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

 

Alerta Amarilla Alerta naranja Servicio Meteorológico Nacional Tormentas fuertes Granizo SMN
