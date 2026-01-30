Qué provincias están bajo alerta por tormentas con granizo este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar este viernes alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo y que subía a alerta naranja en algunas zonas, afectará a regiones de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Para regiones con alerta naranja, en tanto, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.