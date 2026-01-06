Qué dijo Nestlé ante el retiro del mercado de una leche de fórmula para bebés

La empresa Nestlé sacó un comunicado luego del retiro voluntario de una leche de fórmula para bebés ante la posible presencia de la toxina Cereulida y allí confirmó que, por el momento, no hay reportes confirmados de enfermedad asociada con el consumo de los productos en cuestión.

“Nestlé está realizando un retiro del mercado voluntario de algunos lotes específicos de sus productos de fórmula infantil NAN 1 Optipro con HMO, en sus contenidos netos de 400g y 800g y ALFAMINO, en su contenido neto de 400 g vendidos en Argentina”, indica el escrito.

Las autoridades sostienen que esta medida fue tomada por precaución debido a la posible presencia de cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en uno de los ingredientes provenientes de un proveedor que fue utilizado en los lotes implicados.

Hasta ahora no hubo reportes confirmados de ninguna enfermedad asociada con el consumo de los productos en cuestión. No obstante, como una medida de alto nivel de precaución, se decidió realizar este retiro voluntario en línea con los estrictos protocolos de seguridad y calidad del producto.

“Los consumidores que puedan haber adquirido productos de los lotes indicados de NAN 1 Optipro con HMO x400g y x800g, AFAMINO x400g, no deben utilizarlos para alimentar a sus hijos”, remarcaron.

De este modo, se solicita conservar los productos y comunicarse con nosotros al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: Servicios.alconsumidor@ar.nestle.com, para coordinar su retiro.

Finalmente aclararon que “todas las demás formulas infantiles de Nestlé, así como otros lotes de estos productos que no están incluidos en este retiro del mercado, son seguros para el consumo. Entendemos que esta noticia puede generar preocupación y estamos comprometidos a brindar información clara, transparente y apoyo durante todo este proceso”, expresaron y pidieron disculpas “por cualquier preocupación o inconveniente que esta acción pueda generar para padres, cuidadores y clientes”. (NA)