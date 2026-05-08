León XIV cumple un año de pontificado marcado por llamados a la paz y viajes

El papa León XIV celebra este viernes el primer aniversario de su elección al frente de la Iglesia Católica, en un pontificado marcado por fuertes llamados a la paz, gestiones diplomáticas y viajes apostólicos por Oriente Medio y África.

El 8 de mayo de 2025, el entonces cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido como el sucesor número 267 de San Pedro durante un rápido cónclave celebrado en el Vaticano. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, su primer mensaje estuvo centrado en la paz, palabra que repitió en numerosas oportunidades durante su presentación ante miles de fieles.

Nacido en Chicago y con una extensa trayectoria pastoral en Perú, León XIV se convirtió en el primer pontífice estadounidense y en uno de los referentes de una Iglesia enfocada en el diálogo, la diplomacia y la cercanía con las periferias sociales.

Viajes y gestiones diplomáticas

Durante su primer año de pontificado, León XIV realizó viajes a Turquía, Líbano y cuatro países africanos, donde encabezó actividades pastorales y mantuvo encuentros con líderes religiosos, jóvenes y representantes políticos.

En paralelo, impulsó una intensa agenda diplomática vinculada a los conflictos internacionales. Según se informó desde el Vaticano, mantuvo conversaciones con dirigentes de países en guerra y promovió iniciativas de diálogo entre Rusia y Ucrania, además de reunirse con representantes de Israel y Palestina.

El pontífice también reiteró en distintas ceremonias y mensajes públicos su rechazo a la guerra, al rearme y a la violencia. En varias oportunidades pidió “poner fin a los conflictos” y reclamó soluciones basadas en el diálogo y no en el uso de las armas.

Reformas y cercanía con los jóvenes

En el Vaticano, León XIV avanzó con cambios en la Curia romana, promovió reformas financieras y sostuvo reuniones periódicas con cardenales para debatir temas vinculados a la evangelización, la liturgia y la sinodalidad.

Otro de los ejes de su pontificado fue el contacto con los jóvenes. El Jubileo de la Esperanza reunió a más de un millón de personas en Roma, donde el Papa alentó a las nuevas generaciones a construir vínculos auténticos y comprometerse con la paz y la solidaridad.

Además, el pontífice mantuvo una fuerte agenda vinculada a la defensa de los migrantes, la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos humanos, temas que aparecen como centrales en esta primera etapa de su papado.

La mirada puesta en América Latina

Desde el Vaticano anticiparon que en los próximos meses León XIV continuará con su agenda internacional y avanzará con la publicación de su primera encíclica. Entre los viajes previstos aparece una gira por América Latina, una región con la que el pontífice mantiene un fuerte vínculo pastoral y cultural.

El primer año del pontificado dejó como principales rasgos la centralidad de la misión pastoral, la búsqueda de consensos dentro y fuera de la Iglesia y una diplomacia activa frente a los conflictos internacionales.