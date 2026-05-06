El papa León XIV respondió a los cuestionamientos de Trump: “Que lo haga con la verdad”

El papa León XIV respondió públicamente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dejó una fuerte definición sobre el rol de la Iglesia frente a los conflictos internacionales y el uso de armas nucleares.

El cruce se produjo después de que Trump cuestionara al Pontífice por su postura respecto al programa nuclear iraní y lo acusara de “poner en peligro a muchos católicos”.

Ante esas declaraciones, el líder de la Iglesia Católica defendió la posición histórica del Vaticano y remarcó: “Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”.

La respuesta del papa León XIV

Durante sus declaraciones, el papa León XIV sostuvo que la Iglesia mantiene desde hace años una posición clara contra las armas nucleares.

“La Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”, afirmó el Pontífice.

Además, aseguró que la principal misión de la Iglesia continúa siendo “predicar el Evangelio y la paz”.

Papa León XIV.

Qué dijo sobre la guerra y la legítima defensa

El papa León XIV también fue consultado sobre el concepto de legítima defensa y la idea de “guerra justa”, históricamente abordada por la doctrina católica.

Si bien reconoció que la Iglesia permitió tradicionalmente la legítima defensa, advirtió que el contexto mundial actual obliga a replantear esos conceptos.

“Desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales”, señaló.

Un nuevo cruce con Donald Trump

Las declaraciones del papa León XIV profundizan las diferencias con Donald Trump, especialmente en temas vinculados a política exterior y seguridad internacional.

El conflicto tomó mayor relevancia debido a que se produce en medio de tensiones globales vinculadas al desarrollo nuclear iraní y a pocos días de una reunión clave en el Vaticano.

Según trascendió, el Pontífice recibirá en las próximas horas al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un encuentro que será seguido de cerca tanto en Roma como en Washington.