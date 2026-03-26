Presentaron una herramienta de inteligencia artificial para abordar la salud mental en adolescentes

El Gobierno de Entre Ríos presentó este jueves una nueva herramienta vinculada a la salud mental, orientada a la prevención y detección temprana de problemáticas en adolescentes. Se trata de “Ori”, un agente de inteligencia artificial que brindará acompañamiento e información a familias y docentes.

El lanzamiento se realizó en el Mirador TEC de Paraná y contó con la presencia de autoridades provinciales. La aplicación estará disponible dentro de la plataforma Mi Entre Ríos y busca facilitar el acceso a orientación en una temática que preocupa en la provincia.

Durante la presentación, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de visibilizar el tema. “El silencio de alguna manera no evita el problema, no lo oculta, sino que lo agudiza”, expresó, al referirse a la necesidad de abordar la salud mental desde distintos ámbitos.

Una herramienta para orientar y detectar señales de alerta

El funcionario explicó que la aplicación está dirigida principalmente a quienes tienen contacto cotidiano con adolescentes. “Viene a brindarle herramientas a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a nuestros adolescentes, hablo de nuestros padres, madres y nuestros docentes”, señaló.

Además, remarcó que el objetivo es ofrecer una guía inicial ante posibles situaciones de riesgo. “Para que sepan cómo actuar, para guiarlos en esa primera instancia de qué es lo que tienen que hacer cuando identifican determinadas señales”, indicó.

Presentación de la IA "Ori". Foto: Elonce.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, subrayó la relevancia de la iniciativa en el contexto actual. “Sabemos que la provincia tiene altas tasas de suicidio y problemas de salud mental”, afirmó, al tiempo que consideró que la herramienta representa un aporte en la prevención.

Trabajo conjunto y uso de inteligencia artificial

Blanzaco también destacó el carácter transversal del proyecto. “Los problemas de salud mental involucran a toda la sociedad y en eso estamos trabajando en conjunto”, sostuvo, en referencia al trabajo entre distintas áreas del Estado.

En ese sentido, aclaró el alcance de la aplicación. “No reemplaza a la asistencia profesional, es una orientación”, explicó, y agregó que en caso de ser necesario la herramienta puede derivar a líneas de atención o a servicios de salud.

Presentación de la IA "Ori". Foto: Elonce.

Desde el área de Modernización, Emanuel Gainza explicó que el desarrollo fue realizado por equipos locales. “Es un agente de inteligencia artificial que fue especialmente entrenado por profesionales de la provincia”, indicó sobre la propuesta vinculada a la salud mental.

Acceso, funcionamiento y alcance en la provincia

Gainza detalló que la herramienta cuenta con contenido revisado por especialistas. “Todo el contenido está absolutamente curado y revisado”, afirmó, y explicó que el sistema fue testeado durante meses antes de su lanzamiento.

Además, señaló que el acceso será sencillo. “Van a poder ingresar a Mi Entre Ríos, hacen clic y tienen dos versiones, la versión para padres y la versión para docentes”, precisó.

También aclaró que la información que se genere será anónima. “Todos los datos son anónimos… lo único que vamos a tener son estadísticas posteriores sobre los temas de conversación”, explicó.

La implementación de esta herramienta de salud mental se complementará con capacitaciones y difusión en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de ampliar su alcance y fortalecer la prevención en el ámbito educativo y familiar.