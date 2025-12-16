 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Policía de Entre Ríos: Inauguraron nuevos caniles en la División de Bomberos Zapadores

Ante la incorporación de cuatro nuevos cachorros en adiestramiento, se amplió la infraestructura con tres nuevas residencias caninas. Se sumaron instalaciones sanitarias exclusivas para los animales y un patio de formación y juego.

16 de Diciembre de 2025
Inauguraron nuevos caniles en la División de Bomberos Zapadores.
Foto: (GPER).

Ante la incorporación de cuatro nuevos cachorros en adiestramiento, se amplió la infraestructura con tres nuevas residencias caninas. Se sumaron instalaciones sanitarias exclusivas para los animales y un patio de formación y juego.

Inauguraron nuevos caniles en la División de Bomberos Zapadores. En un acto presidido por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y la cúpula de la Policía de Entre Ríos, quedaron oficialmente inauguradas las obras de refuncionalización en la División Bomberos Zapadores. Los trabajos apuntan a jerarquizar la labor diaria de los efectivos y garantizar el bienestar de los canes de la fuerza.

Ante la incorporación de cuatro nuevos cachorros en adiestramiento, se amplió la infraestructura con tres nuevas residencias caninas, alcanzando un total de cinco. Se sumaron instalaciones sanitarias exclusivas para los animales y un patio de formación y juego.

 

Además, se inauguró el cerramiento del gimnasio policial, incorporando equipamiento de musculación de última generación. El objetivo es fortalecer la aptitud física del personal para el manejo de maquinaria pesada propia de los siniestros.

Finalmente, se puso en marcha un área de entrenamiento especializada que simula hipótesis de conflicto real (humo, altas temperaturas y visibilidad nula), vital para la capacitación continua del cuerpo de bomberos.

policía de entre ríos caniles
