Pesar por el fallecimiento de Alfredo “Patol” Guerrero, vecino y fundador de La Criolla

La comunidad de La Criolla, ubicada al noroeste de Concordia, se encuentra de luto tras el fallecimiento de Alfredo “Patol” Guerrero, quien a sus 102 años era el vecino más longevo y uno de los primeros pobladores de la localidad. La noticia de su partida ha dejado una profunda tristeza en los habitantes de este pequeño pueblo, donde “Patol” fue una figura emblemática y un referente afectivo para generaciones enteras.

Guerrero, nacido en 1923, fue testigo privilegiado del crecimiento de La Criolla, un pueblo cuya historia está profundamente marcada por su presencia. Su vida estuvo íntimamente ligada a los orígenes del lugar, llegando incluso antes de la construcción de la Estación del Ferrocarril en la década de 1940, un hito que aceleró el desarrollo de la comunidad. Durante más de un siglo, “Patol” fue un símbolo de la identidad local, destacándose no solo por su longevidad, sino también por su capacidad de contar historias sobre los primeros años de la localidad y por su entrañable carácter.

Un hombre de campo y un pilar para su familia

La familia de Alfredo Guerrero, encabezada por su hija Azucena, recordó con cariño su trabajo rural. “Patol” fue encargado de quintas de citrus y a lo largo de su vida desempeñó diversas tareas vinculadas al campo. Su hija Azucena, quien vivió en Concordia durante los últimos 50 años, recordó la figura de su padre como alguien siempre dispuesto a ayudar y con un humor muy particular que lo hacía ser querido por todos. “Él siempre fue servicial, y se preocupaba por su gente. Fue un hombre que dejó una descendencia numerosa, entre hijos, nietos y bisnietos, y dejó una huella en la historia de La Criolla”, expresó con emoción.

En los últimos días, Alfredo Guerrero había sido internado en un centro de salud en Concordia debido a complicaciones propias de su edad avanzada. A pesar de su estado de salud, su legado en La Criolla permaneció intacto. El intendente de la localidad había visitado a “Patol” en su cumpleaños número 101, reconociendo su importancia como uno de los pilares fundamentales del pueblo.

La huella de “Patol” en La Criolla

El fallecimiento de Alfredo “Patol” Guerrero no solo es un hecho doloroso para su familia, sino también para la comunidad de La Criolla, que lo consideraba un verdadero referente. Vecinos y conocidos recuerdan su amabilidad, su generosidad y su capacidad para mantener viva la historia del lugar a través de sus relatos. Los más jóvenes de la localidad crecieron escuchando sus historias sobre los primeros días del pueblo y su visión sobre el desarrollo de la zona.

El legado de “Patol” Guerrero va más allá de su longevidad: su vida está entrelazada con la de La Criolla, y su memoria perdurará en la historia del lugar. La localidad, que siempre lo consideró uno de sus fundadores, hoy lo despide con el cariño y respeto que se reserva a aquellos que dejan una marca indeleble en la comunidad. (Con información de Diario Río Uruguay)