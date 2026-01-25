"Nuestro carnaval es alegría, pasión y colores", afirman los vecinos de Feliciano

Elonce viajó hasta Feliciano para cubrir la primera noche de carnaval que apasiona a esa localidad entrerriana. La comparsa Irupé, ganadora de 2025, es la encargada de abrir la noche. La continuarán los conjuntos Ivotiporá y Marabú.

Entre el público presente hay familias, adultos pero también niños.

Foto: El Once

En este sentido, una familia destacó que “están a full con Marabú” ya que son simpatizantes desde siempre. “Feliciano es puro carnaval, es una emoción”, enfatizaron.

Un joven oriundo de Feliciano pero radicado en Santa Fe, indicó que es el primer año que asiste al carnaval. “Acompaño a mi familia que es hincha de Irupé”, dijo.

Otro joven local afirmó que asiste todos los años. “En el último año avanzó un montón, todos se preparan”, aseguró y marcó su fanatismo por Irupé.

Foto: El Once

Silvia, hincha de la comparsa Ivotiporá, se mostró muy emocionada por participar en la primera noche del carnaval, ya que es aguatera de la batucada. “Mi hijo y mi nieto están en la batucada. Mi hija lleva las banderas. Todos participan”, dijo. “Es una experiencia muy linda, se lo lleva en el corazón de cada comparsa. Hoy me tocó vivirlo en la pista”, aseguró.

Sobre su labor como aguatera, explicó la importancia de estar atenta y acompañar a los bailarines.

Otras adolescentes aprovecharon el corte entre comparsas para disfrutar de las opciones del patio gastronómico. “Venimos a apoyar a Irupé”, dijeron. En tanto, una mujer de Sauce dijo que apoyan a Ivotiporá. “Felicitaciones por sus carnavales, son muy lindos”, señaló junto a su familia.

Los niños disfrutan del juego con espuma, una práctica tradicional de los carnavales.

Una pareja de Feliciano apoya a Irupé. “Vinimos el año pasado y se vive muy lindo, muy emocionante. Estar en la tribuna es una experiencia linda”, sostuvieron.

Un hombre que apoya a Irupé contó que hace muchos años era bailarín de la comparsa y felicitó por la calidad del espectáculo.

“La excelencia que tiene Irupé es lo mejor. Estoy con mi hija y te da ganas de estar en la pista”, dijo.

Una adolescente de la misma localidad señaló que acompaña a la comparsa Irupé. “Cada vez le están metiendo más al carnaval, así que super bien”, destacó.

La compañía y el apoyo a quienes participan de las comparsas no cesa. Así lo demuestra una joven que bailó anteriormente en Irupé pero que en esta ocasión acompaña a una amiga. “Unas ganas de volver a bailar viendo todo esto”, enfatizó.

“Es una fiesta, a todo el mundo le encanta. Se para todo el pueblo con el carnaval”, aseguró.

Foto: El Once

“Vine con mi familia, es hermoso, estamos disfrutando el show”, dijo otra mujer de Feliciano. “Es mucho trabajo y sacrificio, estamos re contentos los resultados”, sostuvo.

Por otro lado, tres niños sentados en la primera fila están expectantes para ver a sus familiares actuar. “Mi papá Hugo va a desfilar, estoy muy contento”, dijo uno de los niños.

Foto: El Once

Una joven apoya a comparsa Irupé, “es la primera vez que baila mi sobrina”, dijo. “Todo el año estamos alentando a nuestra comparsa”, aseguró.

Otra mujer de Feliciano dijo que la noche “está hermosa” y alientan a Irupé, donde baila su hijo.

Foto: El Once

Foto: El Once

Florencia, una de las bailarinas de la comparsa, contó que se siente nerviosa por salir en la primera noche. “Empecé a los 15 años. Siento nervios y felicidad”, dijo.

“Es el primer año que usamos casquete y espaldar, es re lindo. Este año presentamos el mar y la conciencia”, detalló.

La previa en los Carnavales de Feliciano 2026

Por otro lado, otra bailarina dijo que “están con muchas ansias por entrar al corsódromo”. Sobre los trajes, explicó que estuvieron durante una semana haciéndolos. “Todo artesanal, adentro está forrado. La comparsa tiene un diseñador y después cada uno hace con los materiales que nos dan”, comentó.

En medio de la presentación y el baile, una joven destacó: “Amamos el tricolor”, en referencia a su comparsa. Evangelina, una mujer que llevó un gran espaldar rosado, sostuvo que es una noche “inolvidable” y que es algo “único”.

Los fans de Canal Once

Un hombre de Feliciano dialogó con Elonce y reafirmó su fanatismo por el medio de comunicación. “Los miramos todos los días”, contó. “Estamos esperando a la comparsa de mi hija, Ivotiporá”, agregó.

Asimismo, valoró: “Se vive todos los años y más ahora que tenemos el corsódromo”.