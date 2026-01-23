San José de Feliciano inaugura la temporada 2026 de carnavales

REDACCIÓN ELONCE
Con tres comparsas locales y el corsódromo como escenario central, este sábado comienza una nueva edición del carnaval. Elonce dialogó con el intendente Damián Arévalo y la reina Nair Quiroz.
San José de Feliciano se prepara para vivir una nueva edición de sus carnavales, cuya temporada 2026 se inaugurará este sábado, dando inicio a cinco noches de brillo, color y música en el corsódromo de la ciudad. El evento contará con la participación de tres comparsas locales y promete convocar a público de distintos puntos de la región.
En diálogo con Elonce, el intendente Damián Arévalo destacó el crecimiento sostenido del carnaval y el trabajo de las comparsas Irupé, Ivotiporá y Marabú. “Estamos muy orgullosos del trabajo que realizan todas las comparsas locales. En los últimos años han revolucionado el carnaval de nuestra ciudad y el corsódromo les permitió darle un mayor brillo y esplendor”, expresó.
El jefe comunal recordó que el corsódromo fue inaugurado en la temporada pasada y remarcó su impacto positivo en la fiesta popular. “Hace un año exactamente inauguramos el corsódromo y eso marcó un antes y un después para nuestros carnavales”, señaló.
Público regional y movimiento económico
Arévalo explicó que el carnaval no solo convoca a vecinos de Feliciano, sino también a visitantes de otras localidades entrerrianas y del sur de Corrientes. “Hay muchas ciudades de la zona donde no se realizan carnavales y apostamos a que nos acompañen localidades como La Paz, Federal, San Jaime de la Frontera y el sur correntino”, indicó.
En ese sentido, subrayó la importancia del evento como motor económico. “No es solo el brillo de las comparsas, también se genera un movimiento económico muy importante con la llegada de mucha gente a nuestra ciudad”, afirmó.
La voz de la reina del carnaval
Por su parte, Nair Quiroz, actual reina del carnaval y representante de la comparsa Irupé, contó lo que significó portar el cetro durante el último año. “Estoy súper feliz y orgullosa. Inauguramos el corsódromo, fui reina del carnaval y volvió mi comparsa a las calles y al corsódromo, así que para mí fue un honor enorme”, relató.
Quiroz confirmó que este año participará como embajadora de su comparsa y que en la última noche entregará sus atributos a la reina 2026. “Estamos a full, ultimando detalles. Son muchas horas de trabajo, poco descanso, pero todo se hace por pasión y para brindarle al público el mejor espectáculo”, sostuvo.
Organización y servicios
El intendente informó que las noches de carnaval comenzarán a las 21:30, con una organización estricta para respetar los tiempos de cada comparsa. Además, destacó las mejoras en el predio, como nuevos sanitarios, ingresos ágiles y servicios gastronómicos a cargo de las comparsas.
“Las cantinas tienen muy buena calidad y precios accesibles, y eso permite que las comparsas puedan solventar los importantes gastos que tienen”, explicó Arévalo.
Las fechas confirmadas del carnaval son el 24 y 31 de enero, y el 7, 14 y 15 de febrero. Las entradas se adquieren directamente en puerta, con un ingreso rápido y ordenado. Desde la organización invitaron a toda la región a acercarse y disfrutar de uno de los eventos culturales más convocantes del norte entrerriano.